Berlusconi c’è e fingere di non vederlo non è una gran tattica

Camere - senza esito la riunione dei capigruppo (c’è anche il Pd) M5S non vuole incontrare Berlusconi : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Salvini: «Trattative azzerate, una Camera spetta al centrodestra». Renzi: «Tocca a loro»

Berlusconi : "Senza governo c'è il rischio di speculazioni sui mercati" | "Se non si trova una maggioranza si rivota" : Berlusconi: "Senza governo c'è il rischio di speculazioni sui mercati" | "Se non si trova una maggioranza si rivota" "Il centrodestra può arrivare al 45%, mi rivolgo anche ai delusi del Partito democratico"

Meno male che Silvio c’è : guardare i rifiuti della Campania e rimpiangere Berlusconi : Bonifica. Non è più una parola ma una diavoleria, un modo per dire che non esiste soluzione ma solo finzione, apparenza, mistificazione. Togliamo per un momento di mezzo le inchieste giornalistiche e anche quelle penali. Parliamo solo di competenza, di serietà, di fatti, insomma. Parlarne fa bene perché mai come in queste elezioni i duellanti sul ring contrappongono non l’onore, per di più perduto o irrintracciabile su tutt’e due i fronti ...

Migranti : Berlusconi - c’è bomba sociale pronta a scoppiare : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Quello che è accaduto a Macerata dimostra che “c’è una bomba sociale pronta a scoppiare con una dimensione molto più vasta”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca su Rai 3. “Tra gli italiani c’è una percezione di insicurezza incredibile e in questa situazione può attecchire una cattiva pianta: il razzismo”. L'articolo Migranti: Berlusconi, c’è bomba sociale ...

Berlusconi/ "Gentiloni premier se non c'è maggioranza - poi nuovo voto". Scontro con Salvini sulle moschee : Silvio BERLUSCONI, elezioni 2018: Scontro con Salvini su moschee e querela a Di Maio. "Gentiloni resta premier se non c'è maggioranza, poi si ritorna al voto"

Elezioni - non c’è la maggioranza? I Responsabili li porta il Pd I candidati ex di Berlusconi pronti a un governo (qualsiasi) : Coi baffi posticci come in un romanzo di Agatha Christie. Col volto travisato come in Point Break. Ciellini per scuola e curriculum, Berlusconiani accaniti, ex compari di Cuffaro, ex sodali di Raffaele Lombardo, ex collaboratori di Saverio Romano, ex campioni di preferenze per il Pdl, e poi democristiani devotissimi, socialisti col garofano, avvocati di Berlusconi ex soci di Ghedini. Hanno indossato le nuove maschere e ricominciano a ...

SILVIO Berlusconi - ELEZIONI 2018/ Condono edilizio - lite con Salvini : "stop abusi - c'è già troppo cemento" : SILVIO BERLUSCONI sulle ELEZIONI 2018: "Sì al Condono edilizio", lite con Salvini. "Pd o M5s? Vincerà il centrodestra". Manifestazione anti-inciuci, dissidi nella coalizione di centrodestra