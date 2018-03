«Beautiful Boy» | ecco il nuovo Timothée Chalamet

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018) Si tormenta i capelli morbidi, piange, si dispera, vorrebbe non essere lì. È così che si presenta, 22 anni, newyorkese, una nomination all’Oscar per Chiamami col tuo nome, nella prima immagine diboy, ilfilm di Felix Van Groeningen (Alabama Monroe) cone Steve Carell nel ruolo di protagonisti, figlio e padre, in lotta con la dipendenza da droghe del primo e la ricerca di serenità del secondo. https://twitter.com/TItalia/status/976455700820955136 Stando ai primi dettagli della trama, infatti, Nic, interpretato proprio da, è un ragazzo difficile, silenzioso, complicato, che trova nella droga un posto sicuro in cui rifugiarsi. Ad aiutarlo a combattere i suoi demoni e a farlo uscire da un tunnel che non vede la luce il padre David (Carell), disposto a tutto per non lasciare che il figlio si perda per sempre. Un film forte, ...