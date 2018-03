Bce | Italia a due velocità | Migliora l' occupazione ma ancora troppi precari

Sanità : dalla Bce allarme invecchiamento - Italia ai primi posti per dipendenza dagli anziani : L’Italia rientra tra i Paesi della zona euro con i più alti indici di dipendenza dagli anziani. E’ quanto emerge dal nuovo Bollettino della Bce. “Anche se l’invecchiamento della popolazione interesserà tutti i Paesi dell’area dell’euro, la portata di tale sfida demografica varierà considerevolmente da Paese a Paese. I Paesi con i più alti indici di dipendenza degli anziani sono, al momento, Germania, Grecia, ...

BANCHE E POLITICA/ Npl - lo schiaffo della Bce alla giustizia italiana : Sono arrivate le linee guida della Bce sugli Npl, più benevoli di quanto si pensasse, ma comunque con un messaggio implicito non proprio lusinghiero per l'Italia. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:11:00 GMT)BITCOIN E CO./ Il mondo delle criptovalute contagia Porsche, Kodak e Kakao, di G. PassaliSPILLO/ Dal 3% agli Npl, così la "trimurti" dell'Ue detta legge ai paesi membri, di S. Luciano

Addendum Bce - i rischi che incombono sulla crescita dell’economia italiana : Una delle più importanti “lezioni della crisi” ovvero quel sapere duramente acquisito grazie alla più grave depressione della nostra storia, riguarda la necessità di evitare i...

Addendum Bce - i rischi che incombono sulla crescita dell'economia italiana : Una delle più importanti 'lezioni della crisi' ovvero quel sapere duramente acquisito grazie alla più grave depressione della nostra storia, riguarda la necessità di evitare i cosiddetti effetti pro-...

Banche - giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati / Bce chiede tempi veloci : i rischi per l'Italia : Banche, giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati. Bce chiede tempi veloci: i rischi per l'Italia in attesa delle nuove disposizioni. Le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Angeloni - Bce - - in Italia forte calo Npl : ANSA, - ROMA, 14 MAR - "L'Italia è il paese che ha fatto più progressi nella riduzione dei crediti deteriorati e nella pulizia dei bilanci bancari, sono convinto che le linee guida della Bce siano ...

Angeloni - Bce - - in Italia forte calo Npl : ANSA, - ROMA, 14 MAR - "L'Italia è il paese che ha fatto più progressi nella riduzione dei crediti deteriorati e nella pulizia dei bilanci bancari, sono convinto che le linee guida della Bce siano ...

Italia nel caos col nuovo governo Le poltrone a Merkel e Macron Mani su Bce e Commissione Ue : Mentre l'Italia è alle prese con le manovra per il nuovo governo, Merkel e Macron ne approfittano. Francia e GerMania si portano a casa le poltrone di Bce e Commissione europea Segui su affarItaliani.it

Mario Draghi - perché se lascia la Bce l'Italia è ridotta malissimo : Botta e risposta. Volete il reddito di cittadinanza? Volevate magari anche la flat-tax? E come no, ve la diamo subito: basta che l' Italia tagli il debito pubblico. Continuerà a non tagliarlo? ...

Bce - Draghi avverte l’Italia : “Il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito” : Nessun commento diretto sulla situazione italiana post voto. Ma un avvertimento “in termini generali”: “Il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito“. E due promemoria: “L’euro è irreversibile” e “una protratta instabilità può minare la fiducia e impattare negativamente su inflazione e pil”. Mario Draghi se l’è cavata così, durante la conferenza stampa dopo la ...

Mercati : sotto la lente post elezioni italiane - ma anche riunione Bce di giovedì - analisti - : Dopo un iniziale momento di smarrimento, i Mercati europei hanno invertito la rotta perché non spaventati dall'instabilità politica italiana, storicamente sempre presente", commenta Alberto Biolzi, ...

Elezioni italiane complicano la vita alla Bce : ... dove i colloqui sulla formazione di un governo tedesco finalmente si sono conclusi, quasi sei mesi dopo le Elezioni , e dall'altra dell'Italia, la terza economia dell'Eurozona per importanza. Dal ...

Bce : Di Maio - dopo Draghi mi auguro altra leadership italiana : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Avere un italiano al vertice della Bce è garanzia di equilibrio nei rapporti con la Ue, sbilanciata verso Francia e Germania. Mi auguro che ci sarà ancora una leadership italiana della Banca centrale europea”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ospite di Unomattina.“In questo momento serve una visione di cambiamento della Ue. Dobbiamo restare nell’Unione monetaria e nella ...

Weidmann su successione Draghi : assurdo dibattito nazionalità - vi siete mai chiesti se la Bce fosse giusta per un italiano? : "Questa discussione sulla nazionalità del candidato , ad assumere la presidenza della Bce, è completamente assurda. Intendo dire, vi sareste mai domandati se questa istituzione , la Bce, sarebbe stata ...