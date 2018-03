Basket Serie A | tegola per Pesaro | Moore si lussa la spalla sinistra

Basket - serie A-2 : Reggio Calabria nei guai. In arrivo il deferimento : Manca solo l'ufficializzazione, ma il Procuratore Federale della Fip, Marco Lucente, esprimerà l'intenzione di procedere al deferimento davanti al giudice sportivo della società Viola Reggio Calabria, ...

Basket - Serie A2 : Roseto - sospiro di sollievo. A Jesi un miracolo da playout : Quando ti ritrovi in fondo alla classifica e lotti per la salvezza, ogni vittoria è una conquista. Te le ricordi proprie tutte, perché le puoi contare sulle dita di una mano. Una sola può fare la ...

Basket femminile - Serie A 2018 : le migliori italiane della 21a giornata. Martina Bestagno top scorer. Bene Crippa e Pastore : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane della 21a giornata della Serie A1 Martina Bestagno: Venezia doveva riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro Schio del turno precedente e la Reyer ha trovato una preziosissima vittoria all’ultimo respiro contro la Passalacqua Ragusa. Decisiva una fantastica prestazione dell’azzurra che chiude con 24 valutazione, mettendo a referto 19 punti ed 8 rimbalzi, gli ultimi due ...

Basket - Serie A : Venezia e Milano - è fuga. Reggio vola - Torino dov'è? : Le sconfitte di Avellino e Brescia, permettono la fuga a Venezia e Milano. Varese intanto completa il poker: è l'unica in Serie A ad aver battuto almeno una volta le attuali prime quattro della ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 22a giornata. Michele Vitali top scorer - grandi prestazioni Alessandro Gentile e Niccolò De Vico : Vediamo quali sono stati i migliori giocatori italiani della 22a giornata Niccolò De Vico: senza Amedeo della Valle, Reggio Emilia trova in rimonta la vittoria sul campo di Pistoia, complice la miglior prestazione in campionato di un De Vico scatenato dalla linea dei tre punti. Cinque bombe su sette tentativi nei suoi 17 punti finali, tutti decisivi per il successo della Grissin Bon. Andrea Cinciarini: senza Theodore, è il play italiano ad aver ...

Basket - Serie A : Venezia travolge Cantù. Bologna espugna Brescia : Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie di Milano e Reggio Emilia, si chiude oggi la 22ª giornata del campionato di Serie A, con Venezia che risponde all'Olimpia e vincendo in casa con Cantù, ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : definite le ultime posizioni di classifica - Schio inarrestabile : Nella giornata odierna si sono disputate le cinque partite partite valide per il terzo turno del Round of Challenges, penultimo del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018 prima dei playoff. Ennesima vittoria per il Famila Wuber Schio, praticamente inarrestabile e primo con margine in classifica, posizione che varrà un accoppiamento più favorevole in vista dei playoff. Le Orange si sono imposte con il punteggio di 72-62 in casa ...

DIRETTA / Venezia Cantù (risultato finale 107-83) : la Reyer demolisce i brianzoli! (Basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Cantù, risultato finale 107-83: con un grande secondo tempo la Reyer affonda i brianzoli e rimane prima in classifica in Serie A1, sempre agganciata all'Olimpia Milano(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Diretta/ Venezia Cantù (risultato live 79-56 - 30') streaming video e tv : 4^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Venezia Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. Bellissima sfida tra i campioni d'Italia e i sorprendenti brianzoli (21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:08:00 GMT)

Diretta / Brindisi Pesaro (risultato finale 93-83) : La Happy Casa inguaia la Vuelle! (Basket Serie A1) : Diretta Brindisi Pesaro, risultato finale 93-83: vittoria preziosa della Happy Casa che gira anche la differenza canestri, Nic Moore e Suggs la avvicinano alla salvezza in Serie A1(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:45:00 GMT)

DIRETTA / Venezia Cantù (risultato live 49-38 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (Basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. Bellissima sfida tra i campioni d'Italia e i sorprendenti brianzoli (21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:33:00 GMT)

Diretta/ Venezia Cantù (risultato live 28-16 - 10') streaming video e tv : 2^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Venezia Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. Bellissima sfida tra i campioni d'Italia e i sorprendenti brianzoli (21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:09:00 GMT)

DIRETTA / Venezia Cantù (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Taliercio. Bellissima sfida tra i campioni d'Italia e i sorprendenti brianzoli (21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:39:00 GMT)