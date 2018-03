Basket | 23a giornata Serie A 2018 | big match Avellino-Milano | Venezia di scena a Pistoia

oasport

: 23a giornata di PosteMobile Serie A del 24-25 Marzo 2018: - xRAM1REZx : 23a giornata di PosteMobile Serie A del 24-25 Marzo 2018: -

(Di venerdì 23 marzo 2018) La 23adel campionato italiano disi apre domani sera con l’anticipo tra la Betaland Capo d’Orlando e la GermaniBrescia. I siciliani sono in crisi profonda e cercano punti vitali per provare ad allontanarsi almeno per una notte dall’ultimo posto in classifica alla pari con Pesaro; mentre i lombardi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Bologna e con una vittoria aggancerebberoin terza posizione. Proprio la Sidigas sarà protagonista del bigdi questa. Gli irpini attendono davanti al proprio pubblico l’Emporio Armaniin uno scontro diretto per la vetta della classifica.è attualmente a quattro punti dalla formazione di Simone Pianigiani e con una vittoria si avvicinerebbe all’Olimpia, che, invece, è reduce dal ko in Eurolega contro il Valencia e vuole immediatamente un riscatto in ...