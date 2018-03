Barlog | God of War? La cosa più spaventosa e più incredibile che abbia mai

Microtransazioni in God of War? Arriva la risposta di Cory Barlog : Nella giornata di ieri sono Arrivate importanti notizie riguardo l'attesissimo God of War: innanzitutto è stata svelata una splendida PS4 Pro in edizione limitata, ma sono circolate anche voci su possibili Microtransazioni presenti nel titolo. I fan, ovviamente preoccupati per le indiscrezioni, hanno immediatamente chiesto delucidazioni in merito e il director, Cory Barlog, ha fornito subito una risposta.Come segnala Gamingbolt, Barlog ha ...

Cory Barlog conferma : nessun season pass per God of War : Ultimamente sono state condivise molte informazioni su God of War, l'attesissima esclusiva PS4, ancora priva di una data di uscita ufficiale, che si preannuncia veramente ricca di novità sotto molti aspetti, ad esempio, poco fa, vi abbiamo riportato le novità che saranno implementate nelle fasi di combattimento.Ora torniamo a parlarvi di God of War grazie a nuovi dettagli condivisi dal director, Cory Barlog, su Twitter. Infatti, come segnala ...

God of War : Cory Barlog ci parla dell'uso della barca : God of War è una delle esclusive PlayStation 4 più attese dai fan in questo 2018. La nuova avventura di Kratos non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se recenti rumor ci parlavano di una realease fissata per la fine del mese di marzo.Come saprete, il nuovo God of War arriverà con un carico importante di novità, saranno infatti introdotte nuove feature e sarà rivisto il gameplay. Tra le innovazioni che contraddistinguono questo ...