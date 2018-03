Banda dei parcometri | tre persone in manette | avevano colpito anche a Ravenna

Milano : Banda dei rolex - polizia arresta quattro persone : Milano, 16 mar. (AdnKronos) - Da Napoli a Milano per rubare orologi di valore. La polizia ha arrestato una banda di quattro rapinatori, subito dopo che avevano derubato un uomo che stava guidando un Suv Maserati a Milano. I quattro, di età compresa fra i 34 e i 51 anni, erano arrivati in città da Na

Spazio - missione EarthCARE : Thales Alenia Space consegna il radiometro a Banda larga per lo studio di nuvole - fluidi e radiazioni e dei loro effetti sul clima della terra : Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) ha consegnato oggi il radiometro a banda larga (BBR), uno strumento scientifico per la missione satellitare Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Progettato e realizzato da Thales Alenia Space nel Regno Unito, è stato consegnato al centro di integrazione satellitare Airbus Defense & Space (primo contraente) di Friedrichshafen, in ...

Banda dei supermercati - fermato anche il fratello di uno dei tre. Era latitante : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Da diverso tempo era latitante per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti ma, stando alle notizie che avevano in commissariato, si trovava in Germania. E' stato ...

Giovanni Prandini - morto ex Ministro Dc/ Dalla ‘Banda dei 4’ fino a Mani Pulite : addio al fidato di Andreotti : È morto Giovanni Prandini, ex Ministro della Dc, parlamentare ed esponente della "banda dei quattro" con Cirino Pomicino. Era un fidato di Andreotti, travolto da Tangentopoli e Mani Pulite(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:46:00 GMT)

Morto Giovanni Prandini - era nella “Banda dei quattro” del governo Andreotti. Poi fu travolto dall’inchiesta Mani Pulite : Ministro con Andreotti, travolto da Mani Pulite, c’è chi lo inserì nella cosiddetta “Banda dei quattro“. E’ Morto nella notte a Brescia Giovanni Prandini, storico esponente della Democrazia Cristiana. Aveva 78 anni ed era malato da tempo. Era stato ministro della Marina Mercantile tra il 1987 e il 1989 con presidenti del Consiglio Giovanni Goria e Ciriaco De Mita e poi ministro dei Lavori pubblici tra il 1989 e il 1991 ...

Roma - sgominata la Banda delle colf dei quartieri alti : sgominata a Roma la "banda delle colf". I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale stanno eseguendo un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 9 cittadini filippini (4 in carcere e 5 ai domiciliari), molti dei quali collaboratori domestici di professionisti e imprenditori Romani, emessa dal gip di Roma in seguito a indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.Gli arrestati sono ritenuti ...

Roma : rubavano nei caravan dei turisti - sgominata Banda di cileni : Roma: arrestati 4 cittadini cileni soliti derubare all’interno di caravan di turisti Roma– Un gruppo di cittadini cileni di 45, 26, 28 e 20 anni... L'articolo Roma: rubavano nei caravan dei turisti, sgominata banda di cileni su Roma Daily News.

Truffe agli anziani in tutta Italia - sgominata la Banda dei falsi incidenti : Reggio Emilia, 17 febbraio 2018 " Cercavano sull'elenco del telefono utenti con nomi propri in uso qualche decennio fa , per essere certi di contattare persone non più giovani, spacciandosi poi per ...

Tre arresti per la rapina al gioielliere - che ha ucciso uno dei componenti della Banda : Tre persone, rispettivamente di 27, 29 e 41 anni, sono state arrestate per la rapina nel corso della quale, sabato scorso, a Frattamaggiore (Napoli), un gioielliere ha ucciso un altro componente della banda.I Carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna e della Tenenza di Caivano hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dal Pubblico Ministero della Procura di Napoli Nord nei confronti dei tre per i reati di tentata rapina aggravata, ...

Sgominata la «Banda dei cimiteri» Quattro denunciati per 25 raid : Tre accusati dei furti, uno di ricettazione. Recuperata anche parte della refurtiva in un magazzino. Le statue in bronzo venivano distrutte e i pezzi rivenduti.

Isis - presi 2 killer Banda dei Beatles : 2.44 I combattenti curdi siriani hanno catturato due britannici accusati di far parte di un gruppo di 4 militanti dell' Isis noti come "Beatles" per il loro accento british.Accusati di aver imprigionato, torturato e decapitato ostaggi occidentali. Lo scrive il Nyt. I due sono stati identificati come Alexanda Kotey e El Shafee Elshik: il primo, nato a Londra,ha origini ghanesi e greco-cipriote,il secondo era scappato dal Sudan nel 1990. ...

Maxi operazione dei carabinieri - fermata la Banda delle tabaccherie : GROTTAMMARE Due uomini di origini campane, uno di 53 anni e l'altro di 42, sono stati arrestati dai carabinieri di Ancona con l'accusa di furto aggravato e danneggiamento. I due sono stati individuati ...

Arrestata la Banda dei treni : ragazzi poco più che ventenni in azione tra Napoli e Caserta : Una donna è stata schiaffeggiata prima di essere derubata del cellulare. Impennata di reati negli ultimi giorni

Presa la Banda dei «ladri demolitori» d’auto : 150 furti in 4 mesi Il video : Quattordici gli arrestati. Colpivano soprattutto nei parcheggi dei centri commerciali, poi le vetture venivano smontate con la complicità di alcuni esperti del settore, meccanici e autodemolitori di Milano e Assago