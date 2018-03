Banca MPS fa meglio del mercato dopo smentita ricapitalizzazione : Seduta stabile per Banca MPS , che passa di mano con un trascurabile +0,15%, ma fa meglio del mercato dove l'indice FTSE MIB cede l'1,5%. Il titolo di Rocca Salimberi beneficia della smentita di un ...

MPS/ L'ipotesi sul crollo in Borsa "impossibile" per una Banca dello Stato : Il crollo in Borsa di Mps è davvero difficile da spiegare visto che è una banca controllata dallo Stato. Forse un'idea può averla il dimissionario direttore finanziario. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:58:00 GMT)MPS/ Il conto in rosso e il rimpianto per lo Stato banchiere, di P. AnnoniFCA/ I colpi di scena pronti per l'addio di Marchionne, di S. Luciano

Mps : Banca - no operazione aumento capitale allo studio : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Non sono allo studio operazioni di aumento di capitale” e “l’attuazione del piano di ristrutturazione procede secondo le tempistiche previste e già comunicate al mercato”. Così in una nota banca Monte dei Paschi di Siena commentando “alcune illazioni” riportate dalla stampa.“Sono confermati – sottolinea l’Istituto bancario- gli obiettivi di piano per ...

Banca MPS in picchiata a Piazza Affari : Ribasso scomposto per l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una perdita secca del 2,30% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps e il calo delle sofferenze Bancarie (oggi - 21 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende verso quota 2,8 euro ad azione. sofferenze bancarie in calo secondo i dati Abi. Ultime notizie live di oggi 21 marzo 2018(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:29:00 GMT)

Monte dei Paschi di Siena/ Mps e i dati sulle sofferenze Bancarie (oggi - 13 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 3,1 euro ad azione. I dati Bankitalia sulle sofferenze bancarie. Ultime notizie live di oggi 13 marzo 2018(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 13:51:00 GMT)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - da Confconsumatori atto di citazione alla Banca (oggi - 12 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,1 euro ad azione. Da Confconsumatori atto di citazione alla banca. Ultime notizie live di oggi 12 marzo 2018(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 05:09:00 GMT)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il conto dei salvataggi Bancari (oggi - 9 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sotto quota 3,15 euro ad azione. Il conto della First-Cisl sui salvataggi bancari. Ultime notizie live di oggi 9 marzo 2018(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 06:15:00 GMT)

Mps - AD Morelli su elezioni politiche italiane : cambio ministro Economia non cambia piano Banca : Marco Morelli, amministratore delegato di Mps, assicura che "il cambio del ministro dell'Economia , che avverrà con il nuovo esecutivo, non cambia il nostro piano: è chiaro che poi ci sarà un nuovo interlocutore con il quale dialogheremo". Così Morelli, in un intervento al Congresso Fabi ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i dati First-Cisl sugli esuberi Bancari (oggi - 3 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa ha chiuso la settimana sotto quota 3,15 euro ad azione. I dati First-Cisl sugli esuberi bancari. Ultime notizie live di oggi 3 marzo 2018(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 06:15:00 GMT)

Allianz GI distribuirà i suoi prodotti tramite la rete di Banca Mps : Siamo consapevoli che, in un mondo in cui le gestioni passive acquisiscono sempre maggiore peso, lo spazio per i gestori attivi sarà limitato a pochi leader globali degli investimenti, in grado di ...

Risultato negativo per Banca MPS : Seduta in ribasso per l' istituto di Rocca Salimbeni , che mostra un decremento dell'1,93%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Banca MPS corregge dopo il balzo di ieri su ipotesi fusione : Lo scorso fine settimana Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha però dichiarato a La Stampa che una fusione di MPS con un'altra Banca non è in programma. , Simone Ferradini - ...