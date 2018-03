Balotelli non convocato Nazionale | Materazzi | Di Biagio ha le sue ragioni | Mario non una

Capello : 'Il problema non è il ct - ma i giocatori. L'esclusione di Balotelli? Non mi fate litigare con Raiola...' : È l'impianto più bello del mondo e lì respiri la storia del calcio'. Quel suo gol agli inglesi nel '73 è entrato nella storia. 'Sì, era il vecchio Wembley, dove correvano ancora i cani. Oggi sono un ...

Raiola/ La difesa di Donnarumma e Balotelli - l'attacco a Buffon : e se Mino non avesse torto? : Raiola, la difesa di Donnarumma e Balotelli, l'attacco a Buffon: e se Mino non avesse torto? Il noto procuratore si è schierato a fianco dei suoi assistiti, puntando il dito contro l’Italia(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:22:00 GMT)

Balotelli non convocato - la rabbia di Raiola : 'La Nazionale fa schifo' : Il campione del mondo 1982 entra in tackle sul Ct dell'Italia del nuovo corso: "Non mi pare ci siano pareri postivi: ha fallito con l'Under 21 in cui ha avuto 6 giocatori della Nazionale A e dopo ...

Raiola : “Balotelli non convocato? Federazione fa schifo - piena di scarsi” : Raiola: “Balotelli non convocato? Federazione fa schifo, piena di scarsi” Gigi Di Biagio aveva spiegato lunedì i motivi della mancata convocazione di Mario Balotelli in Nazionale: “Non bastano i gol, servono anche le prestazioni”. Non sono passate neanche 24 ore e arriva la replica, pesantissima, dell’agente di Super Mario. Mino Raiola, a Tutti Convocati, su […]

Italia - Di Biagio/ Balotelli out? Nessuna chiusura. Futuro? Non è importante. Buffon qui anche per aggregare : Italia, Di Biagio in conferenza stampa: “Balotelli out? Nessuna chiusura. Futuro? Non è importante. Buffon qui anche per aggregare”. Le ultime notizie sul ct ad interim della Nazionale(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Di Biagio : 'Balotelli out? Non è una chiusura totale' : FIRENZE - La possibile conferma al timone della Nazionale 'non è importante, sono un uomo federale, lavoro qui da 8 anni, mi hanno dato questa opportunità e cercherò di sfruttarla al massimo. È ...

Nazionale - Di Biagio : 'Mi gioco il futuro - ma non è la priorità. No a Balotelli? Non è una chiusura' : Campionati fermi, serie A in pausa, è arrivato il momento della sosta per le nazionali durante la quale l'Italia affronterà in amichevole l'Argentina e l'Inghilterra. Appuntamenti importanti per il ct ...

Pres. Nizza : 'Difficile trattenere Balotelli - ma non va via a zero. Chi lo vuole deve pagare' : Il presidente del Nizza , Jean-Pierre Rivere , conferma a RMC Sport che Mario Balotelli probabilmente lascerà il club: 'Sarà difficile trattenerlo. E' con noi da due stagioni ed è cresciuto molto tra la prima e la seconda. Certamente, Nizza è stato un buon ...

Morte Astori - Dani Alves risponde a Balotelli : 'Mondo ipocrita - non volevo offendere nessuno' : 'Balotelli ha parlato, non avevo intenzione di offendere nessuno, vivo in un mondo in cui dobbiamo essere ipocriti a volte per piacere alle persone, ma mi dispiace. Comunque, se qualcuno si è sentito ...