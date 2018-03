Bacio Di Maio-Salvini | a Roma spunta il murales C' è anche Giorgia Meloni

Salvini e Di Maio - Bacio tra leader : provocazione sui muri di Roma : bacio tra Salvini e Di Maio, murales provocatori a Roma sui due vincitori delle elezioni del 4 marzo 2018 alla vigilia del voto a Montecitorio e Palazzo Madama per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle al momento è solo un'ipotesi, destinata a scontrarsi con una serie di ostacoli forse insormontabili che dividono le strade dei principali gruppi politici premiati dagli italiani alle urne e adesso pronti a ...

Roma - il murales del Bacio tra Di Maio e Salvini. E la Meloni prende in braccio una bimba di colore (FOTO) : Luigi di Maio bacia Matteo Salvini e Giorgia Meloni con in braccio una bambina di colore. Sono due murales comparsi nel centro di Roma questa mattina, entrambi firmati dalla tag di Tvboy, artista di strada palermitano esponente del movimento NeoPop. Il murales del leader M5s e del segretario leghista ricorda quello di Berlino che raffigura il bacio socialista tra Leonid Breznev ed Eric Honecker e si ispira alla celebre foto del bacio ...

