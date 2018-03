Azzurri in campo con la maglia nÂ° 13 di Astori

Italia-Argentina - Azzurri in campo con la maglia per Astori 'Davide sempre con noi' : In occasione dell'amichevole di Manchester la Nazionale ricorda il difensore della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo

I nazionali Azzurri in campo con la 13 di Astori contro l'Argentina per ricordare Davide : Sono stati resi noti i numeri di maglia dell'Italia che affronterà in amichevole l'Argentina a Manchester e l'Inghilterra a Londra. Nessun giocatore azzurro ha scelto il numero 13, quello indossato da ...

LIVE Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 17-7 - i Dragoni volano ma gli Azzurri tengono il campo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Galles-Italia, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Gli azzurri cercano l’impresa impossibile a Cardiff, nella tana dei Dragoni che invece vogliono ottenere una vittoria facile per rilanciarsi in classifica. I ragazzi di Conor O’Shea sono reduci da tre sonore sconfitte e invertire la rotta contro i rossi sarà davvero difficile ma bisognerà provarci fino in ...

Rugby : Renault resta in campo con Azzurri : Per celebrare il rinnovo di questo sodalizio, Renault lancia Kadjar Sport Edition, una versione che accresce il carattere sportivo e robusto del Crossover di segmento C, grazie a nuovi elementi di ...

LIVE Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 in DIRETTA : trionfa al quinto set Fognini - primo punto per gli Azzurri. Tra poco in campo Seppi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida valida per il primo turno di Coppa Davis tra Giappone ed Italia. A Morioka, sul cemento indoor della Takaya Arena, vanno in scena i primi due singolari, per provare ad indirizzare già la sfida. Fabio Fognini, numero uno dell’Italia, sfida Taro Daniel, mentre il nostro numero due Andreas Seppi cercherà di superare Yuichi Sugita. Per la nostra selezione sarebbe fondamentale ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Serbia 1-1 - le pagelle degli Azzurri. De Luca pareggia - Honorio inventa - Merlim tutto campo : Oggi l’Italia ha fatto il proprio debutto agli Europei 2018 di Calcio a 5 pareggiando con la Serbia per 1-1. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a Lubiana. STEFANO MAMMARELLA: 6,5. Il nostro portiere non può nulla sul gol di Tomic. Per il resto si è sempre fatto trovare pronto e ha dato sicurezza a tutta la squadra. GABRIEL LIMA: 6. Ci si aspettava qualche guizzo in più da parte del nostro capitano che è invece emerso ...

Invasione di campo durante Trapani-Catania. Daspo per 5 ultras rossoAzzurri : Il Questore di Trapani ha emesso cinque provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di altrettanti ultras del Catania, che lo scorso 1° Dicembre si erano ...