Australia | il dramma delle 150 balene spiaggiate

(Di venerdì 23 marzo 2018) 150sulle spiaggene di Hamelin Bay. 135 sono già morte. Decine di persone e addetti del dipartimento Parchi e Fauna selvatica sono al lavoro per salvare le altre arrivare su questo tratto di litorale dell’occidentale a 315 chilometri da Perth. https://twitter.com/WAParksWildlife/status/977007041314111488 Sono-pilota a pinna corta lunghe circa 5 metri. Vivono abitualmente in acque tropicali e subtropicali e si muovono in grandi gruppi. Non è il primo caso di spiaggiamento di massa. Non sono però chiari i motivi per cui accadono eventi come questo e le motivazioni che portano lea quella che sembra una perdita dell’orientamento. Forse unaferita o malata ha cambiato la rotta portandosi dietro le altre. Lesono state avvistate da un pescatore che ha subito dato l’allarme. «La possibilità di salvare la maggior ...