Audio e tracklist di Maeba | il nuovo album di Mina tra l’omaggio a George Michael e

La dedica alla moglie e al figlio nel nuovo album di Justin Timberlake : Audio e tracklist di Man of the Woods : Man of the Woods è il nuovo album di Justin Timberlake, rilasciato venerdì 2 febbraio in tutto il mondo. Il nuovo lavoro discografico segna il grande ritorno della popstar, dopo il grande successo mondiale di The 20/20 Experience. Il nuovo album di Justin Timberlake è disponibile da oggi in versione fisica e in digital download, oltre che per l'ascolto in streaming. L'album è stato annunciato ad inizio mese ed anticipato nel corso delle ...