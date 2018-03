Attentato nella base aerea militare Travis

Rivendicato dall’Isis l’ Attentato nella Chiesa Ortodossa in Russia : L’agenzia Amaq ha Rivendicato l’attacco in una Chiesa Ortodossa da parte dell’Isis: sono state uccise cinque donne – quattro sul colpo e una dopo il trasporto in ospedale – da un uomo che ha sparato contro tutti i fedeli al termine di una celebrazione e che uscivano dal luogo sacro a Kizlyar nella parte musulmana del Daghestan. L’attacco da parte di un Killer è avvenuto durante una festa Ortodossa . Lui, soli ...

Tredici persone sono morte in un Attentato nella foresta della Casamance - nel sud del Senegal : Sabato 6 gennaio Tredici persone sono morte e sette sono state ferite in un attentato avvenuto nella foresta della Casamance, nel Senegal meridionale, vicino alla città di Borofaye e a circa 10 chilometri dal confine con la Guinea Bissau.