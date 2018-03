Atletica | Olimpiadi Tokyo 2020 | le speranze di medaglia dell’Italia e i giovani in rampa

oasport

: #atletica L'Italia spera di risorgere verso le Olimpiadi 2020. Quali sono le carte da medaglia e quali sono i giova… - OA_Sport : #atletica L'Italia spera di risorgere verso le Olimpiadi 2020. Quali sono le carte da medaglia e quali sono i giova… - Radio1Rai : Alle 10 le storie di sport di #ExtraTime ?? Con @FabrizioDonato, bronzo alle Olimpiadi di Londra e neocampione di… - itspenguin__ : Ho fatto nuoto per molti anni e anche danza. Non segui nemmeno sport in televisione immagino — seguire seguire no,… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) La corsa verso lediè già partita, l’Italia dell’leggera proverà a essere protagonista ma la situazione non è certamente delle più rosee: il nostro movimento è in grande crisi, i risultato stentano ad arrivare e si fatica a vedere la luce in fondo al tunnel. L’obiettivo è quantomeno quello di conquistare unadopo il pesantissimo zero di Rio 2016 ma le prestazioni viste agli ultimi Mondiali non sono state soddisfacenti (nemmeno una finale conquistata in pista, solo il bronzo di Antonella Palmisano nella marcia). Il futuro non è certamente dei più brillanti ma abbiamo comunque qualche carta da giocarci. Su tutti spicca Gianmarco Tamberi che nel 2016 vinse Europei e Mondiali Indoor prima di infortunarsi alla vigilia delle. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per il marchigiano ma c’è grande ottimismo ...