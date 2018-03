Atac | il Tribunale boccia il concordato «Inidoneo | progetti generici e lacunosi»

Salah Abdeslam - terrorista del BAtaclan - si rifiuta di parlare in tribunale : Salah Abdeslam, l'unico membro superstite del commando jihadista che scatenò le stragi del novembre 2015 a Parigi, è in tribunale di Bruxelles per il suo primo processo, legato al suo presunto coinvolgimento in una sparatoria con agenti di polizia nel marzo 2016.Dopo il suo arresto, Abdeslam era stato estradato in Francia dove è stato rinchiuso in carcere alla periferia di Parigi, nel carcere di Fleury-Mérogis nella ...