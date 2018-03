Ata | la mummia di Atacama che sembra un alieno Cile | risolto il mistero | è lo scheletro

La mummia di Atacama? Non è un alieno - ma una bambina con malformazioni : (Foto: Bhattacharya S et al. 2018) Cranio allungato a punta e cavità oculari stranamente grandi, 10 paia di costole invece di 12 e 20 vertebre anziché 24. Lunga circa 15 centimetri, Ata, la piccola mummia ritrovata in una città fantasma nel deserto di Atacama in Cile, è rimasta per quasi due decenni un mistero. Nel vederla, il collegamento al nostro immaginario fantascientifico sugli alieni è immediato, ma oggi è chiaro che si tratta dei resti ...