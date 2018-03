Astronomia | i buchi neri possono influire sulle strutture dei cluster globulari

L’Astronomia diventa rock : video sul cosmo e sui buchi neri [VIDEO] : L’astronomia diventa rock e lo fa per merito di un video nato dalla collaborazione tra l’astrofisico Francesco Tombesi, appena rientrato in Italia dagli Stati Uniti, e il musicista Frank Ricci, mette faccia a faccia con un gigantesco buco nero. Messo a punto nell‘università di Roma Tor Vergata, il video si chiama ‘Aderente‘. Il video viene introdotto dal filmato del decollo dello Shuttle Discovery del 2011 dalla ...

Astronomia : i buchi neri supermassicci crescono più rapidamente delle stelle nella galassia ospite : I buchi neri supermassicci sono famelici colossi cosmici che si nutrono di stelle e gas. Stando a due studi apparsi sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, questi divoratori di materia crescono più velocemente di quanto non si formino le stelle nella galassia che li ospita, mentre fino ad ora le osservazioni raccolte suggerivano un tasso di crescita dei buchi neri supermassicci che andava di pari passo con la nascita di ...

Astronomia : i buchi neri super-massicci possono “ingoiare” una stella all’anno delle galassie che li circondano : I ricercatori dell’University of Colorado a Boulder hanno scoperto un meccanismo che spiega la persistenza di ammassi stellari asimmetrici intorno a buchi neri super massicci in alcune galassie e suggeriscono che, durante i periodi seguenti un’unione di galassie, le stelle in orbita potrebbero essere scagliate nel buco nero e distrutte ad un tasso di una all’anno. La ricerca fornisce anche una risposta ad un mistero astronomico di lunga data sul ...

Astronomia : i buchi neri sono i “direttori d’orchestra” della formazione di nuove stelle nelle galassie massicce : È ufficiale: i buchi neri sono i ‘direttori d’orchestra’ che regolano la formazione di nuove stelle nelle galassie massicce. Un’ipotesi già formulata da tempo dagli astronomi, ma che è stata ora confermata per la prima volta da dati osservativi. Lo studio, coordinato dall’Istituto di Astrofisica delle Canarie (Iac), è apparso oggi sulle pagine di Nature. I cuori delle grandi galassie – spiega Global Science – sono tra le regioni più ...

Astronomia : un nuovo studio mette in crisi gli attuali modelli dei buchi neri : Chris Packham, professore associato di fisica e Astronomia dell’University of Texas a San Antonio (UTSA), ha collaborato ad un nuovo studio che espande la comprensione della comunità scientifica dei buchi neri nella nostra galassia e dei campi magnetici che li circondano. Packham e astronomi dell’University of Florida hanno osservato per la prima volta il campo magnetico di un buco nero della nostra galassia da numerose lunghezze d’onda. I ...