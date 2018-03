Astronomia | Hubble e il mistero del “braccio di ferro” tra le Nubi di Magellano

Astronomia : il telescopio Hubble arricchisce la fotogallery Messier : Una ventata di novità per la collezione di ritratti Hubble centrata su quegli ammassi, nebulose e galassie che fanno parte del celebre repertorio “Catalogues des nébuleuses et des amas d’étoiles”, compilato dall’astronomo francese Charles Messier: sono dodici, infatti, le new entry in questo particolare album che coniuga storia e tecnologia. Lo storico catalogo, pubblicato per la prima volta nel 1774, alla morte di Messier (1817) ...

Astronomia : ecco NGC 3972 - una splendida galassia a spirale piena di luci cosmiche catturata in un’immagine di Hubble : Questa meravigliosa galassia a spirale si trova nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Tempestata di stelle, la galassia, catalogata come NGC 3972, si trova a circa 65 milioni di anni luce dalla Terra, che significa che la luce che vediamo ora ha lasciato la galassia 65 milioni di anni fa, proprio quando i dinosauri si sono estinti. NGC 3972 ha avuto la sua buona dose di eventi drammatici. Nel 2011 gli astronomi hanno osservato nella galassia ...

Astronomia : uno spettacolare scontro tra galassie catturato da Hubble nel sistema Arp 256 : Le galassie non sono isole statiche di stelle. Anzi, sono dinamiche e in continuo cambiamento, costantemente in movimento attraverso l’oscurità dell’universo. A volte, come si vede in questa spettacolare immagine di Arp 256 catturata dall’Hubble Space Telescope, le galassie possono entrare in collisione in uno scontro di proporzioni cosmiche. A 350 milioni di anni luce nella costellazione Balena, una coppia di galassie a spirale barrate ha ...

Astronomia : Hubble scopre un enorme sistema di materiale polveroso che avvolge la giovane stella HR 4796A : Gli astronomi hanno utilizzato l’Hubble Space Telescope della NASA per scoprire un’enorme e complessa struttura di polvere, che si estende per oltre 240 miliardi di km, che avvolge la giovane stella HR 4796A. Si conosceva già un anello di polvere interno, luminoso e stretto intorno alla stella e potrebbe essere stato creato dalla forza gravitazionale di un nascosto pianeta gigante. Questa immensa struttura appena scoperta intorno al sistema ...

Astronomia : bellezza - grazia e mistero per la meravigliosa galassia a spirale NGC 3344 catturata in un’immagine di Hubble : bellezza, grazia e mistero sono le 3 qualità principali di NGC 3344, una magnifica galassia a spirale, catturata in un’immagine scattata dall’Hubble Space Telescope di NASA/ESA. In questa immagine la galassia è osservata da una prospettiva frontale, che permette agli astronomi uno sguardo approfondito della sua struttura elegante e intricata. A circa 20 milioni di anni luce di distanza nella costellazione del Leone Minore, NGC 3344 è la metà ...

Astronomia : una frenesia di stelle catturata da Hubble nella galassia IC 4710 : Scoperta nel 1900 dall’astronomo statunitense DeLisle Stewart e qui catturata in un’immagine dell’Hubble Space Telescope della NASA/ESA, la galassia IC 4710 è una vista indubbiamente spettacolare. La galassia è una nube affollata di stelle luminose, con zone più luminose sparse alle sue estremità ad indicare le esplosioni di formazione di nuove stelle. IC 4710 è una galassia nana irregolare. Come suggerisce il nome, queste galassie sono ...

Astronomia - Hubble osserva l’atmosfera dell’esopianeta WASP-39b con una precisione mai raggiunta prima e svela importanti informazioni : Analizzare le atmosfere degli esopianeti può fornire nuove informazioni su come e dove i pianeti si formino intorno ad una stella. Hannah Wakeford, principale ricercatrice dell’University of Exeter (Regno Unito) e dello Space Telescope Science Institute (USA), spiega che queste informazioni sono necessarie per comprendere meglio il nostro sistema solare. Quindi, un team anglo-americano ha combinato le capacità dell’Hubble Space Telescope di ...

Astronomia : Hubble cattura la quiete dopo la tempesta galattica : L’Hubble Space Telescope della NASA/ESA ha catturato la vista di una galassia dall’aspetto delicato che è probabilmente il risultato di una collisione galattica di lunga data. Due galassie a spirale, probabilmente molto simili alla Via Lattea, hanno ruotato insieme per milioni di anni. In simili unioni di galassie, le galassie originali sono spesso allungate e fatte a pezzi mentre si avvolgono intorno ad un centro comune di gravità. dopo qualche ...

Astronomia : una spettacolare immagine di Giove in luce infrarossa catturata da Hubble : Questa meravigliosa immagine catturata dall’Hubble Space Telescope ritrae la bellezza di Giove in luce infrarossa. Hubble viene spesso indirizzato verso il gigante gassoso per studiare meglio il moto delle nubi del pianeta e soprattutto per integrare i dati in arrivo dalla sonda spaziale Juno, la missione della NASA che studierà il campo magnetico del più grande pianeta del Sistema Solare, arrivata a destinazione il 5 luglio 2016. Questa ...

Astronomia : il telescopio Hubble “sbircia” nel passato dell’Universo : Una ‘finestra’ che apre uno spiraglio sull’antico Universo: è quanto ha fatto Hubble con il suo più recente scatto, dedicato ad un ammasso galattico dal nome in codice piuttosto complesso, Plck G004.5-19.5. Il cluster è stato scoperto dal satellite Planck dell’Esa grazie all’effetto Sunyaev-Zel’dovich, vale a dire la distorsione della radiazione cosmica di fondo in direzione dell’ammasso, dovuta agli elettroni ad alta ...

Astronomia : lo sprint di Ngc 1559 nel mirino di Hubble : Una ‘velocista’ dal comportamento ascetico che ogni tanto abbandona il suo rigore per dare ‘spettacolo’: si tratta di Ngc 1559, una piccola galassia a spirale barrata scoperta dall’astronomo scozzese James Dunlop nel 1826. Classificata nei cataloghi astronomici anche come Leda 14814, Eso 84-10 e Iras 04170-6253, la galassia in questione non è tra quelle maggiormente studiate ma presenta comunque motivi di interesse per ...

Astronomia : NGC 7731 - la maestosa galassia a spirale catturata da Hubble nella costellazione di Pegaso : L’Hubble Space Telescope di NASA ed ESA ha catturato in una splendida immagine una galassia a spirale nota come NGC 7331. Individuata per la prima volta dal prolifico ricercatore di galassie William Herschel nel 1784, NGC 7331 si trova a circa 45 milioni di anni luce nella costellazione di Pegaso. La galassia mostra i suoi bellissimi bracci, che ruotano come un vortice intorno alla sua luminosa regione centrale. Gli astronomi hanno ottenuto ...

Astronomia : il “cuore” della Via Lattea nel mirino di Hubble : Un luogo tranquillo e popolato da stelle vintage: è questa l’immagine della zona centrale della Via Lattea che per lungo tempo ha dominato le opinioni degli astronomi. Un nuovo studio, invece, basato sui dati raccolti da Hubble in nove anni di osservazioni, scardina questa visione tradizionale e propone un quadro più vivace. La ricerca, coordinata dall’Università del Michigan-Dearborn, è stata illustrata al 231° convegno dell’American ...