Assassin' s Creed Rogue | un video analizza la versione rimasterizzata a confronto con

Assassin’s Creed Rogue Remastered è disponibile da oggi 20 marzo : trailer di lancio : Assassin's Creed Rogue Remastered è finalmente disponibile: a partire da oggi, martedì 20 marzo, gli appassionati della saga Ubisoft potranno acquistare l'edizione rimasterizzata per le due console current gen targata Sony e Microsoft il capitolo "finale" della old gen, nonché il terzo episodio del filone ambientato nelle americhe e che funge da ponte tra Assassin's Creed III e Assassin's Creed IV Black Flag. Per l'occasione, il publisher ha ...

Assassin's Creed Rogue - recensione della riedizione PS4 - SpazioGames.it : Il motore mostra qualche indecisione nello streaming dei dati e la telecamera a volte si compenetra con gli elementi solidi, tutti difetti accettabili su PS3 e Xbox 360 ma che ora danno un po' ...

Assassin’s Creed Rogue Remastered : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo la Remastered vista in Assassin’s Creed: The Ezio Collection, Ubisoft arricchisce la generosa serie di titoli incentrati sull’universo Assassin’s Creed su console di nuova generazione, con la la rimasterizzazione di Rogue, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Assassin’s Creed Rogue Remastered Recensione Assassin’s Creed Rogue è l’ultimo titolo della trilogia ...

Assassin's Creed Rogue : Remastered - recensione : La saga di Assassin's Creed narra le gesta degli Assassini, incorruttibili eroi che difendono il libero arbitrio dalla minaccia Templare. Verrebbe quasi naturale accostare l'aggettivo "buono" ai primi e chiamare "cattivi" i secondi. In realtà, Assassini e Templari sono due facce della stessa medaglia, perché entrambi ambiscono al medesimo fine ma con metodi diversi. Di tutti i capitoli della serie, Assassin's Creed Rogue è certamente il più ...

Assassin’s Creed Rogue Remastered Recensione - ritorno nelle Americhe su PS4 e Xbox One : Quella di Assassin’s Creed è senza dubbio una delle saghe più importanti dell’ultimo decennio. Destreggiandosi tra titoli eccezionali, altri più sottotono e altri che – a causa di gravi problemi tecnici – hanno deluso grandemente l’utenza, Ubisoft è comunque riuscita a creare un franchise appassionante, con un immaginario solido e una capacità di ricostruzione storica che per certi versi rimane unica nel panorama videoludico. Dopo alcuni anni ...

Il nuovo Assassin's Creed uscirà nel 2019 e sarà ambientato in Grecia? : Dopo il periodo di pausa Ubisoft tornerà alla pubblicazione annuale? Quale sarà l'ambientazione scelta per il prossimo Assassin's Creed? Domande più che legittime dopo la buonissima accoglienza riservata ad Assassin's Creed Origins, un capitolo che sotto tanti aspetti ha rappresentato un nuovo importante inizio su cui porre le basi per una nuova serie di capitoli tutti da scoprire.Quali potrebbero essere le caratteristiche del prossimo ...

Assassin’s Creed Dynasty ambientato in Grecia? Rumor sul prossimo capitolo : Puntuale come un orologio svizzero, ci addentriamo ora in quella fase dell'anno in cui parte il toto-ambientazione sul prossimo Assassin's Creed: il capitolo successivo all'ottimo Origins è attualmente oggetto di mistero, ma anche di curiosità, poiché ci si chiede quale sarà il prossimo contesto storico in cui potremo vestire i panni di un Assassino. Se, in Rete e tra i fan, impazza da anni l'indiscrezione che vorrebbe un'ambientazione ...

Aggiornamento Assassin’s Creed Origins disponibile - le novità al 18 marzo : Ubisoft ha rilasciato, in queste ore, un nuovo Aggiornamento per Assassin's Creed Origins, che apporta numerose modifiche ma non al gioco principale, bensì all'ultimo DLC rilasciato pochi giorni fa. Ci riferiamo, ovviamente, a La Maledizione dei Faraoni, la nuova grande espansione del capitolo più recente dedicato agli iconici guerrieri incappucciati. Vediamo quali sono, in generale, le principali novità apportate dall'update. La patch di ...

Assassin's Creed Origins : La Maledizione dei Faraoni - recensione : Eccoci di nuovo qui, in un appuntamento che sta ormai assumendo una cadenza trimestrale. Assassin's Creed: Origins aveva infatti inaugurato il 2018 con Gli Occulti, un DLC duro e puro, un'esperienza che non andava a toccare più di tanto la natura del prodotto di Ubisoft ma che aumentava con successo le ore di gioco attraverso nuovi, graditi contenuti. Cos'è successo nel frattempo? Le Prove degli Dei hanno continuato a ripetersi con cadenza ...

Assassin’s Creed Origins – La maledizione dei Faraoni : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo Gli Occulti, arriva la”maledizione dei Faraoni“, l’ultimo DLC di Assassin’s Creed Origins, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Assassin’s Creed Origins – La maledizione dei Faraoni Recensione La maledizione dei Faraoni pur non essendo strettamente legata agli Occulti, riprende le vicende del precedente DLC, portandoci ad esplorare la celebre Valle dei Re, un luogo dove ...

Assassin's Creed Origins : un video ci mostra i primi 15 minuti del DLC La Maledizione dei Faraoni : Domani, 13 marzo, i giocatori di Assassin's Creed Origins potranno finalmente mettere le mani sul secondo DLC dedicato all'apprezzato gioco, ovvero La Maledizione dei Faraoni.L'imminente uscita del contenuto è stata già celebrata da Ubisoft, che ha condiviso in rete il trailer di lancio, ora è tempo di dare uno sguardo ai primi 15 minuti del DLC di Assassins's Creed Origins nel filmato pubblicato da IGN. Ovviamente vi sconsigliamo la visione se ...

I primi 15 minuti di Assassin’s Creed Origins La Maledizione dei Faraoni in un video gameplay : Il lancio del nuovo DLC di Assassin's Creed Origins, che ha come titolo La Maledizione dei Faraoni, è in programma per il 13 marzo 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A svelare ulteriori dettagli a poche ore di distanza dal lancio è stato il trailer che ha così mostrato le atmosfere che lo caratterizzano. In realtà La Maledizione dei Faraoni è un frammento di storia che si basa sulla mitologia egizia e vede Bayek alle prese con un viaggio a ...

Assassin's Creed Origins : il DLC La Maledizione dei Faraoni si mostra nel trailer di lancio : Con un leggero ritardo rispetto a quanto programmato, domani, 13 marzo, è il giorno dell'uscita del secondo DLC di Assassin's Creed Origins, La Maledizione dei Faraoni.Proprio in vista del lancio del nuovo contenuto aggiuntivo, ecco che viene pubblicato il trailer di lancio, riportato da Videogamer. Ambientato quattro anni dopo la campagna principale, La Maledizione dei Faraoni si apre con Bayek che fa visita a Thebes mentre indaga su una ...

Aggiornamento Assassin’s Creed Origins per chi gioca il Discovery Tour : Se esiste un motivo valido per tornare su Assassin's Creed Origins, dopo aver completato l'avventura inclusa nel gioco base, oltre ai DLC, esso è rappresentato dalla modalità Discovery Tour. Si tratta di una feature sopraggiunta con uno degli ultimi aggiornamenti, e consiste nel permettere ai giocatori di esplorare il mondo di gioco senza dover combattere o completare missioni, ma esplorando le location presenti sulla mappa apprendendo le ...