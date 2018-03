Asma | scoperta proteina-detector del sistema immunitario

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il corpo umano ha un sensore che permette di capire quale sia stata l’origine di un attacco d’. Lo ha scoperto un team di ricercatori francesi che ha identificato unacapace di rilevare vari allergeni alle vie respiratorie che provocano gli attacchitici. Lo studio e’ stato pubblicato su Nature Immunology. Lasi chiama Interleuchina-33 (Il-33), e viene secreta dalproprio durante la risposta immunitaria. Quando entrano nelle vie aeree, gli allergeni rilasciano alcuni enzimi (le proteasi) che dividono l’Il-33 in frammenti che causano reazioni a catena e che portano poi ai sintomi allergici. L’Il-33 e’ in grado di rilevare ciascuno dei 14 allergeni che sono stati testati, alcuni dei quali sono presenti nell’aria (come i pollini, gli acari, le spore fungine) e altri coinvolti nell’...