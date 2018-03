Arriva la pistola che dà la ' scossa' | in uso alla polizia in sei città italiane

Blastingnews

(Di venerdì 23 marzo 2018) Potrebbe immobilizzare persino un bisonte: almeno l'azienda americana che la produce la pubblicizza così.in Italia il Taser,elettrica definita non letale che immobilizza con unaelettrica chi viene colpito dalle sue 'freccette.' La circolare che autorizza la sperimentazione in seiè stata diramata lo scorso 20 marzo dal dipartimento sicurezza con la firma del capo della direzione anticrimine, il prefetto Vittorio Rizzi. Brindisi, Caserta, Catania, Milano, Padova e Reggio Emilia, sono i centri dela penisola, da nord a sud, scelti per provare l'arma data in dotazione non solo a poliziotti ma anche a carabinieri e soldati. Terminata la fase di sperimentazione, laelettrica andrà a regime in tutto il Paese. Dsperimentazionefase operativa Dal 2014 era nell'aria l'idea di dotare le forze dell'ordinedell'arma elettrica in ...