Arriva GeoCamera | l' app per i deputati | documenti e informazioni a portata di click

(Di venerdì 23 marzo 2018) Con l'avvio della XVIII legislatura la Camera offre aiun supporto informatico, un sito dedicato ai primi passi a Montecitorio e un'applicazione mobile, per aiutare soprattutto i neo eletti a orientarsi nelle attività in aula e nelle Commissioni.è la prima app, disponibile sia per dispositivi mobili Android che IOS, dedicata in modo esclusivo aie disegnata per fornire accesso in mobilità e da remoto al principale set di funzioni e dilegate allo svolgimento dell'attività parlamentare. Uno strumento, insomma, capace di ridurre l'utilizzo dicartacei rendendo gli stessi immediatamente disponibili in formato digitale. Su questa app ipotranno avere accesso aidelle singole sedute in Aula, delle Commissioni di cui sono parte ma anche usufruire di supporto per la presentazione di proposte di ...