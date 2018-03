Argentina-Italia : 0-0 La diretta C'è Jorginho - Chiesa dal 1' : Di Biagio da spazio al 4-3-3: lì davanti la novità Chiesa con Immobile e Insigne. A centrocampo, nonostante le indiscrezioni circolate nel pomeriggio, giocherà Jorginho con Verratti e Parolo. In ...

Fabbricini su Argentina Italia - ct e Messi : Il commissario straordinario alla Figc prima dell'amichevole di Manchester Argentina Italia Fabbricini / Il commissario straordinario della Figc Fabbricini ha parlato a 'Rai Sport' prima dell'amichevole di Manchester Argentina-Italia : 'Le premesse le conosciamo. Siamo sicuri che faremo bene, è un grandissimo stadio. Sono convito che il gruppo è ben messo. Sono convinto ...

Argentina-Italia LIVE - gli Azzurri per rinascere : tutti con la maglia di Astori : 1/14 LaPresse ...

LIVE Italia-Argentina - amichevole in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali della sfida di Manchester : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Argentina: il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla panchina della nazionale maggiore di calcio dell' ...

Argentina : Messi va in panchina contro l'Italia : Affaticamento muscolare agli adduttori per il fuoriclasse del Barcellona. Al suo posto dal 1' c'è Lo Celso

Argentina-Italia - le formazioni ufficiali : Argentina-Italia, le formazioni ufficiali. Inizia un nuovo ciclo per gli azzurri. Brucia ancora la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia che prenderanno il via tra pochi mesi, clamorosa debacle nel doppio spareggio contro la Svezia. Si è deciso di puntare su Gigi Di Biagio che si giocherà le possibilità di conferma proprio contro l’Albiceleste e nella prossima amichevole contro l’Inghilterra, impossibile al momento azzardare una ...

LIVE Italia-Argentina - amichevole in DIRETTA : gli azzurri affrontano Messi - primo passo per dimenticare la Svezia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Argentina: il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla panchina della nazionale maggiore di calcio dell’Italia con l’amichevole contro l’Argentina che si disputerà a Manchester questa sera alle 20.45 ora italiana all’Etihad Stadium, casa del City. Questa sarà la prima di due amichevoli prima della ripresa del campionato: la seconda si giocherà contro ...

LIVE Pagelle Italia-Argentina in DIRETTA : gli azzurri sfidano l’Albiceleste per rialzare la testa e avviare il nuovo corso : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE dell’amichevole tra Italia e Argentina. Gli azzurri ripartono con la testa ancora rivolta alla mancata qualificazione ai Mondiali 2018, ma anche con la consapevolezza di dover ripartire dal punto più basso della storia del calcio italiano attraverso un processo di rinnovamento che parte dal test amichevole all’Etihad Stadium di Manchester contro l’Albiceleste. Il ct Di Biagio si affida ...

Argentina-Italia - ore 20 - 45 La diretta Out Jorginho - c'è Cristante : Jorginho out per un leggero affaticamento muscolare, Di Biagio punta su Cristante dal primo minuto. L'undici anti-Argentina, per la prima del nuovo ct, dovrebbe essere: Buffon, Florenzi, Rugani, ...