Argentina-Italia | 2-0 Banega e Lanzini puniscono gli azzurri | video e Higlights

Italia-Argentina 0-2 - Di Biagio debutta con una sconfitta : Un minuto di silenzio e lutto al braccio anche per gli argentini, che ieri hanno perso René Houseman, campione del mondo del 1978. Di Biagio schiera Chiesa titolare dall'inizio nel tridente offensivo ...

Pagelle Italia-Argentina 0-2 : Jorginho non brilla - Insigne spreca - Chiesa ha carisma da vendere : Ma non riesce ad incidere nell'economia della partita. Immobile 5 Prova a mettere in difficoltà la difesa con i suoi scatti ma fatica ad incidere. Quando si libera al tiro, il suo sinistro trova l'...

Calcio - amichevole : Argentina-Italia 2-0. Banega e Lanzini puniscono gli azzurri - male la prima di Di Biagio : A Manchester l’Italia non rialza la testa dopo la delusione Mondiale e viene battuta per 2-0 dall’Argentina in un incontro amichevole: a punire gli azzurri, nella seconda metà della ripresa, sono stati Banega, appena entrato in campo, e Lanzini, su assist di Higuain. Una sola occasione nitida per gli italiani, sprecata da Insigne. Nel primo tempo ritmi blandi, la prima vera occasione è di Otamendi, al 17′, che di testa impegna ...

Italia-Argentina 0-2. La prima di Luigi Di Biagio da ct della Nazionale è un flop : Dopo il flop con la Svezia e la mancata qualificazione per i Mondiali, l'Italia riparte con una sconfitta nell'amichevole con l'Argentina. A Manchester finisce 2-0 per l'albiceleste grazie ai gol di Banega e Lanzini, rispettivamente al 30' e al 40' del secondo tempo.I gol. Al 31' del secondo tempo Jorginho perde palle davanti l'area, Banega e Lo Celso triangolano e l'ex interista chiude lo scambio con un sinistro preciso da limite che batte ...

Triste Italia - l'Argentina vince passeggiando : Di Biagio 'clona' Ventura e saluta già la panchina azzurra : Nazionale Italiana ancora ben lontana dal compiere una rivoluzione che si discosti davvero dal clamoroso flop contro la Svezia: Di Biagio agli sgoccioli Chi si aspettava una rivoluzione nella ...

Nazionale. L'Argentina colpisce nel finale. Italia ko 2-0 a Manchester : L'albiceleste passa al 75' con Banega e all'85' con Lancini. Brutto il primo tempo, nella ripresa gli azzurri meritavano di più. Di biagio è ripartito col 4-3-3. Martedì il test con l'Inghilterra

Nazionali Amichevole - Argentina-Italia : 2-0 Risultato Finale : CRONACA LIVE: 1 Iniziata la partita 3 Argentina in avanti con Di Maria che tenta il tiro dalla lunga distanza ma Buffon è attento 5 Albiceleste in possesso del pallone 10 Di Biagio invita i tre ...