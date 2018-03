Arezzo : bambina di 10 anni ospite di una comunità per minori abusata da due coetanei : La bambina sarebbe stata abusata da due ragazzi di qualche anno più grandi. Aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Arezzo - in una comunità branco abusa di una bambina : Una bruttissima storia arriva da Arezzo dove, in una comunità gestita da una cooperativa locale, una bambina di 10 anni avrebbe subito abusi da parte di un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni, ospiti della stessa struttura educativa.A lanciare l'allarme sono stati i vigili urbani che hanno fatto una segnalazione alla Procura del Tribunale dei minori e sul caso il procuratore Francesco Sangermano ha aperto un fascicolo. ...

Maltempo - danni al Tribunale di Arezzo per il forte vento : si staccano 15 lamiere della “Vela” : Pioggia e vento hanno provocato il distacco di 15 lamiere che costituiscono la copertura della parte denominata Vela del Tribunale di Arezzo. Gia’ intervenuta un’impresa che ha provveduto al ripristino della copertura. Le lamiere originali, che con il vento sono state spazzate via, rischiando seriamente di colpire qualche passante, in buona parte sono state sostituite. All’interno le infiltrazioni d’acqua hanno creato ...

Serie C : il Tribunale dichiara il fallimento dell’Arezzo : Il Tribunale di Arezzo ha emesso oggi la sentenza di fallimento per la società toscana di Serie C e concesso l’esercizio provvisorio subordinato alla scadenza della giornata di domani per andare avanti fino al termine della stagione. Sono stati nominati gli avvocati Lucio Fraccario e Vincenzo Ioffredi come curatori fallimentari che avranno il compito di gestire il club a cominciare dal pagamento delle due mensilita’ per tesserati e ...

Arezzo - giallo infinito : "Cessione - ecco chi c'è dietro" dice l'advisor. Ma nessuna prova : Arezzo, 11 marzo 2018 - «Confermo che l'Arezzo è stato ceduto a una società di Malta, la J Nicol Corporation Ltd» - sostiene Stefano Messina, advisor scelto da Fabio Gatto e dalla Neos per trattare il ...

Ceccarelli rompe il silenzio : 'Pd - una débâcle. Ad Arezzo critiche interne giuste - risposte confuse. Ma ora clima da svelenire' : Diciamo che questo quinquennio è stato importante per il Paese e sono state fatte cose positive per far ripartire l'economia. Lo posso testimoniare direttamente in relazione al settore delle ...

SUSY PACI RITROVATA A NAPOLI/ Ultime notizie - era scomparsa da Arezzo : “Era solo una pausa di riflessione” : SUSY PACI RITROVATA a NAPOLI: giallo di Arezzo, Ultime notizie sul caso. 49enne sparita nel nulla da 19 giorni dopo l'incontro misterioso con il 45enne campano e l'ultimo appello del marito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 20:31:00 GMT)

Susy Paci - mamma scomparsa da Arezzo/ Il marito : "È andata via per una sbandata - si deve vergognare!" : Susy Paci, mamma scomparsa da Arezzo: ha preso un treno per Napoli? Il marito ai microfoni di Pomeriggio 5: rabbia verso la donna, si allontanata per una sbandata?(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:55:00 GMT)

Arbitro donna di 17 anni aggredita dopo una partita ad Arezzo : Arbitro donna di 17 anni aggredita dopo una partita ad Arezzo Arbitro donna di 17 anni aggredita dopo una partita ad Arezzo Continua a leggere L'articolo Arbitro donna di 17 anni aggredita dopo una partita ad Arezzo sembra essere il primo su NewsGo.