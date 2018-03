AREZZO | BAMBINA DI 10 ANNI ABUSATA IN COMUNITA' DA MINORI Ultime notizie | tutti ospiti

AREZZO : bambina di 10 anni ospite di una comunità per minori abusata da due coetanei : La bambina sarebbe stata abusata da due ragazzi di qualche anno più grandi. Aperta un'inchiesta.Continua a leggere

AREZZO - in una comunità branco abusa di una bambina : Una bruttissima storia arriva da Arezzo dove, in una comunità gestita da una cooperativa locale, una bambina di 10 anni avrebbe subito abusi da parte di un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni, ospiti della stessa struttura educativa.A lanciare l'allarme sono stati i vigili urbani che hanno fatto una segnalazione alla Procura del Tribunale dei minori e sul caso il procuratore Francesco Sangermano ha aperto un fascicolo. ...

AREZZO - “bambina di 10 anni abusata da minori : erano tutti ospiti della stessa comunità educativa” : Alcuni ragazzi tutti minorenni, tra i 15 e i 16 anni , sono accusati di aver abusato di una bambina di 10 anni , come loro ospite di una comunità educativa di Arezzo . Sulla vicenda indaga il procuratore del tribunale dei minori di Firenze Francesco Sangermano che ha aperto un fascicolo dopo la segnalazione arrivata dai vigili urbani del paese. I ragazzi sarebbero già stati individuati ma ancora non sono chiari i motivi che li avrebbero spinti a ...

AREZZO - bambina di 10 anni abusata in comunità da minori/ Ultime notizie : procura apre un fascicolo : Arezzo, bambina di 10 anni abusata in comunità da minori: la procura apre un fascicolo di inchiesta, indagini condotte per un mese nel massimo riserbo dopo segnalazione.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 21:03:00 GMT)