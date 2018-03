Apple | il 27 marzo sarà presentato un iPad low-cost

Evento Apple 27 Marzo 2018 : Cosa Aspettarsi? : Evento Apple del 27 Marzo 2018, quali novità ci attendono? Cosa presenterà Apple durante l’Evento del 27 Marzo 2018? Ecco le nostre aspettative sulla conferenza che si terrà tra pochi giorni a Chicago Evento Apple 27 Marzo 2018 Un po’ a sorpresa, negli scorsi giorni Apple ha ufficializzato un nuovo Evento per il 27 Marzo incentrato principalmente sull’istruzione. […]

Uscita aggiornamento iOS 11.3 incerta tra il 20 e il 27 marzo? Gli appuntamenti Apple : Per tutti i possessori di iPhone la domanda è una sola: l'Uscita dell'aggiornamento iOS 11.3 è prevista a giorni, magari anche già oggi 20 marzo oppure entro una settimana, ossia il prossimo 27 marzo? Quelli che ci attendono potrebbero essere giorni caldi per il lancio della nuova versione del sistema operativo, quindi occhio alle notifiche di adeguamento che il melafonino potrebbe proporre a breve. Nella serata di venerdì scorso Apple, ...

Novità Apple da marzo 2018 in poi : Apple ha in cantiere un bel po’ di novità e alcune di queste potremo vederle già a marzo 2018. Sono infatti in preparazione all’uscita nuovi iPhone X Plus (che però vedremo solo a fine Novembre) un nuovo iPhone SE e una rinfrescata generale alla gamma iPad e MacBook. Un nuovo dispositivo di carica wireless in grado di caricare più device contemporaneamente, l’AirPower mat sarà ...

AirPower di Apple per la ricarica wireless in arrivo a Marzo! : Apple ha annunciato l’arrivo del suo nuovo dock AirPower pensato per la ricarica senza fili dei dispositivi prodotti dall’azienda. La nuova stazione è in grado di rifornire una ricarica completa a più dispositivi contemporaneamente, per esempio un iPhone di ultima generazione, un Apple Watch serie 3 e le AirPods.Secondo le ultime notizie giunte dalla nota fonte Mac Otakara, l’AirPower potrebbe essere ...