Appello Meloni per unità centrodestra

"Facciamo tutti un passo indietro perché se ne possa fare insieme uno in avanti". E' l'di Giorgia, FdI, alle forze politiche del"perché questo delicato passaggio sulle presidenze delle Camere non si risolva in un 'liberi tutti'". Si dice disponibile a un nuovo incontro di vertice tra i partiti del"per non sprecare il prezioso lavoro fatto fin qui" per la costituzione di un nuovo governo."Se questo non dovesse accadere FdI prenderà le sue decisioni",dichiara(Di venerdì 23 marzo 2018)