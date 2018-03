App per un efficace primo soccorso

Settimana Coppi Bartali 2018/ 2^ tAppa streaming video e diretta tv : percorso e vincitore (Riccione-Sogliano) : diretta Settimana Coppi Bartali 2018: info streaming video e tv della 2^ tappa della corsa, da Riccione a Sogliano al Rubicone. Attenzione al circuito finale della frazione!.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 04:28:00 GMT)

I Marlene Kunz tornano a milano per un duplice Appuntamento live : Giovedì 31 Maggio arriva “IL DOPPIO”, un evento speciale in compagnia dei Marlene Kuntz che tornano finalmente a milano per un duplice e imperdibile appuntamento live presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16. Il celebre gruppo alternative rock arriva nel capoluogo lombardo con il suo primo concerto del 2018 in un club. Un evento esclusivo che vedrà nella stessa serata due set estremamente diversi tra loro, il primo in acustico, al piano ...

Giro di Catalogna 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (5 tAppa) : diretta Giro di Catalogna 2018 5^ tappa Streaming video e tv: percorso, orario e vincitore della quinta frazione della corsa spagnola, due GPM ma lontani dal traguardo (oggi 23 marzo)(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 01:00:00 GMT)

Il nuovo Parlamento entra in azione - tutte le tAppe per formare il governo : Lunedì 19 i nuovi senatori varcheranno per la prima volta le porte di palazzo Madama. Per i nuovi deputati, invece, l'appuntamento è fissato per martedì. Una volta proclamati parlamentari, infatti, gli eletti dovranno presentarsi nella propria Camera di appartenenza per il disbrigo di alcune procedure e incombenze burocratiche. Ma è solo da venerdi' 23 marzo che la XVIII legislatura ...

Silvio Berlusconi - il retroscena sull'ultima mossa letale : perché Di Maio ha paura della sua trAppola : L'idea di un 'tavolo tra tutti i leader dei partiti' per Luigi Di Maio puzzava di trappola a distanza di chilometri. Sulla carta la proposta di Silvio Berlusconi aveva tutte le buone intenzioni ...

Come recuperare chat WhatsApp iPhone : Siete affezionati a delle chat o a delle foto di WhatsApp, ma dovete dire addio al vostro iPhone per passare al nuovo? Oppure un problema improvviso vi costringe a dover ripristinare il dispositivo e volete tenere al sicuro messaggi e foto? Qualunque sia la motivazione, è possibile mantenere al sicuro e recuperare le chat di WhatsApp su iPhone in maniera facile e veloce. Grazie a dei backup preventivi, potrete tenere le chat al sicuro, con ...

Anas : in Lombardia e Campania 3 progetti Approvati dal Cipe per 493 mln (2) : (AdnKronos) – Sempre in Lombardia è stato approvato anche il progetto definitivo sulla strada statale 38 ‘dello Stelvio’ delle tratte comprese tra gli svincoli di Bianzone e La Ganda e tra gli svincoli La Ganda e Campone in Tirano, in provincia di Sondrio, per l’Accessibilità Valtellina, Lotto 4 ‘ Nodo di Tirano. Nell’approvazione del Cipe rientrano anche le necessarie varianti alla localizzazione degli ...

Anas : in Lombardia e Campania 3 progetti Approvati dal Cipe per 493 mln (3) : (AdnKronos) – In Campania il Cipe ha dato il via libera al progetto preliminare per il conferimento di caratteristiche autostradali al raccordo Salerno-Avellino compreso l’adeguamento delle statali 7 e 7bis, fino allo svincolo di Avellino Est dell’A16, relativamente al primo stralcio da Mercato San Severino allo svincolo di Fratte.Il tratto interessato dall’intervento ha uno sviluppo complessivo di circa 9,4 km e una ...

Anas : in Lombardia e Campania 3 progetti Approvati dal Cipe per 493 mln : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – E’ di circa 493 milioni di euro il valore complessivo dei tre progetti Anas (gruppo Fs Italiane) approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Si tratta di tre opere importanti e strategiche per il territorio, due nella regione Lombardia tra le province di Sondrio e Varese e una in Campania tra le province di Avellino e Salerno.In Lombardia, si legge in una nota dell’Anas, ...

Anas : in Lombardia e Campania 3 progetti Approvati dal Cipe per 493 mln (2) : (AdnKronos) - Sempre in Lombardia è stato approvato anche il progetto definitivo sulla strada statale 38 ‘dello Stelvio’ delle tratte comprese tra gli svincoli di Bianzone e La Ganda e tra gli svincoli La Ganda e Campone in Tirano, in provincia di Sondrio, per l’Accessibilità Valtellina, Lotto 4 – N

Anas : in Lombardia e Campania 3 progetti Approvati dal Cipe per 493 mln (3) : (AdnKronos) - In Campania il Cipe ha dato il via libera al progetto preliminare per il conferimento di caratteristiche autostradali al raccordo Salerno-Avellino compreso l’adeguamento delle statali 7 e 7bis, fino allo svincolo di Avellino Est dell’A16, relativamente al primo stralcio da Mercato San

Anas : in Lombardia e Campania 3 progetti Approvati dal Cipe per 493 mln : Roma, 22 mar. (AdnKronos) - E’ di circa 493 milioni di euro il valore complessivo dei tre progetti Anas (gruppo Fs Italiane) approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Si tratta di tre opere importanti e strategiche per il territorio, due nella regione Lombardia tra le

“Finalmente!” - WhatsApp - due grandi novità. Cambia tutto - a cominciare dalla funzione più usata (e sarà una meraviglia - parola di esperti) : Una cosa che non smetteremo mai di fare è quella sull’aggiornarvi sulle numerose novità che giorno per giorno WhatsApp ci regala. Il servizio di messaggistica istantanea, ancora una volta, torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l’applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ve lo ricordate? Eppure successivamente e ...

Previsioni Meteo Pasqua 2018 - gli ultimi aggiornamenti sono impressionanti : ecco le MAppE per Domenica 1 e Lunedì 2 Aprile : 1/32 ...