Antonio Albanese | “Ai social network preferisco il silenzio | è molto più nobile

(Di venerdì 23 marzo 2018) "Se guardi al mondo con occhi onesti non puoi che diventare triste, e la tristezza fa ridere. Un comico deve essere onesto, parlare liberamente e abbracciare la realtà, questo è l'umorismo", sosteneva Robin Williams, uno dei più grandi attori di Hollywood che, pochi anni fa, ha deciso per sua volontà di andarsene via da questo mondo troppo presto, uno dei primi ad essere riuscito a scherzare su ogni argomento senza mai avere remore o paure. Partendo dalla tristezza è arrivato alla comicità anche uno come, cinquantaquattro anni il prossimo ottobre, attore tra i più amati nel nostro Paese. Tutto ha avuto inizio, per lui, con un diploma alla Scuola d'Arte Drammatica di Milano, per poi passare al teatro Zelig e ai programmi tv che lo fecero conoscere al grande pubblico, dal Costanzo Show a Mai dire Gol con la Gialappa's, ...