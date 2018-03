Antitrust : multa 29 milioni a Moby e Cin su trasporti Sardegna : Roma, 23 mar. , askanews, - Maxi-multa da 29 milioni di euro da parte dell'Antitrust alle compagnie marittime Moby e Cin per abuso di posizione dominante nel trasporto merci verso la Sardegna. L'...

Traghetti - multa Antitrust da 29 milioni alla Moby e alla Cin di Onorato : “Abuso posizione dominante nel trasporto merci” : L’Antitrust ha sanzionato Moby e Compagnia Italiana di Navigazione, società del gruppo Onorato, con un’ammenda di 29 milioni di euro per aver abusato della propria posizione dominante in tre direttrici di trasporto marittimo di merci tra la Sardegna e l’Italia continentale in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Ue. Nel corso dell’istruttoria, nata dalle segnalazioni delle società di logistica Trans Isole e ...

Tim : mega multa dell'Antitrust da 5 milioni di euro : ... la condotta ingannevole adottata da Tim è particolarmente grave, data l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste non solo a livello di economia nazionale ma, soprattutto, per le ...

Antitrust - multa di 4 - 8 milioni a Tim per pubblicità fibra ottica : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Telecom Italia Spa per pratica commerciale scorretta con una multa da 4,8 milioni per pubblicità ingannevole e omissiva sulle ...

Fibra ottica - dall’Antitrust 4 - 8 milioni di multa a Tim per pubblicità ingannevole : L’Antitrust ha multato Tim per una somma complessiva di 4,8 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica. “Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in Fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Telecom Italia, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l’utilizzo integrale o esclusivo della Fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime ...

Noleggio auto : Antitrust multa ancora Goldcar per addebiti ingiustificati : Clienti pressati e quasi minacciati al desk, danni inesistenti contestati dopo la riconsegna dell'auto e addebiti mostruosi sulle carte di credito usate a garanzia. Per queste ragioni la società di ...

Atac - Tar del Lazio conferma la multa da 3 - 6 milioni dell’Antitrust : “Scorretto cancellare corse senza informare” : La condotta dell’Atac “legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole” e la tesi dell’Antitrust in sull’ingannevolezza della pratica è “logica e adeguatamente argomentata”. Con queste motivazioni il Tar del Lazio ha respinto un ricorso dell’azienda di trasporto pubblico romana che contestava la maxi sanzione da 3,6 milioni di euro inflitta ...

Qualcomm in retromarcia a Wall Street dopo la multa dell'Antitrust : (Teleborsa) - Qualcomm si muove in retromarcia a Wall Street. La compagnia tech statunitense passa di mano con un calo dell'1,20%. A dare una spinta al ribasso la mega multa inflitta dall'Antitrust ...