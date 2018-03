Anticipazioni GF | via la diretta Luxuria o Malgioglio opinionisti?

Un posto al sole : SILVIA pronta a smascherare EMANUELE [Anticipazioni] : A Un posto al sole, lo charme e lo stile “d’altri tempi” di EMANUELE si sono rivelati un bluff: l’uomo che Lena ha messo accanto a SILVIA (Luisa Amatucci) perché si occupasse del suo libro si è dimostrato di tutt’altra pasta rispetto a quello che sembrava. Ma ora… quando verrà definitivamente smascherato Roversi? Le anticipazioni ci suggeriscono di prestare attenzione alla puntata in onda venerdì 30 marzo: ...

Uomini e donne/ Anticipazioni : Lorenzo "il sorriso non me lo porta via nessuno" (Trono Classico) : Lorenzo aspira al trono ma, intanto, gioca con le due troniste nelle nuove puntate di Uomini e donne, l'unica cosa positiva è che lui non perderà il sorriso, ma se perdesse Sara?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:32:00 GMT)

DANCE - DANCE - DANCE/ Anticipazioni semifinale : chi raggiungerà Silvia e Giulia Provvedi in finale? (21 marzo) : DANCE, DANCE, DANCE torna in onda oggi, mercoledì 21 marzo su Fox life con la semifinale: chi conquisterà la finale tra Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi, Cristina Marino e Giulio Berruti?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:26:00 GMT)

Verissimo - Anticipazioni : Alessandra Amoroso ospite di Silvia Toffanin : Alessandra ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Sabato 24 marzo Silvia Toffanin tornerà con una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti. Il rotocalco del daytime pomeridiano del sabato di Canale 5 si conferma essere la scelta di milioni di telespettatori. Anche nella scorsa puntata Verissimo è stato premiato dal pubblico ottenendo il 20,1% di share, pari a 3.013.000 telespettatori (giri di Valzer al 17,8% di share). Ogni sabato Silvia ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo e Nicolò vanno via : Lorenzo Riccardi e Nicolò Fabbri abbandonano Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Nicolò Fabbri lasceranno Uomini e Donne oggi? Le Anticipazioni della puntata del Trono Classico in onda questo pomeriggio, come mostrato da un video di Wittytv postato sulla pagina facebook del programma, svelano che due gesti di Sara Affi Fella non piaceranno ai suoi corteggiatori e li porteranno a scegliere di lasciare il programma. L’ex fidanzata di Nicola ...

Al via Il Cacciatore su Rai2 - Anticipazioni prima puntata 14 marzo : la discesa all’Inferno di Saverio Barone : La prima puntata de Il Cacciatore su Rai2 prende il via stasera in prima assoluta. La fiction in sei puntate, per un totale di dodici episodi, è ispirata alla vita del magistrato Alfonso Sabella, raccontata nel libro "Cacciatore di Mafiosi", e racconta le vicende del giovane PM Saverio Barone, ultimo arrivato nella squadra del pool antimafia. Lui, come tanti uomini del suo team, ogni giorno si mettono al servizio dello Stato per proteggere ...

È arrivata la felicità 2 - Anticipazioni : Angelica va via di casa : È arrivata la felicità 2: anticipazioni sesta puntata Non c’è stato nulla da fare, gli ascolti bassi registrati da È arrivata la felicità 2 hanno fatto prendere una decisione drastica ai vertici Rai. Se fino ad oggi la serie è andata in onda di martedì su Rai Uno, dalla sesta puntata cambieranno giorno e rete. Dal […] L'articolo È arrivata la felicità 2, anticipazioni: Angelica va via di casa proviene da Gossip e Tv.

Il nemico di Octavia in The 100 5 è un personaggio “shock e inaspettato” : Anticipazioni sulla quinta stagione : Qualcuno tra Indra, Kane, Abby, Jaha, o tra i nuovi personaggi, sarà il nuovo nemico di Octavia in The 100 5. Dalle anticipazioni trapelate da Tv Guide, la sorella di Bellamy ha davanti a sé una stagione ancora più dark e dura rispetto alle precedenti. Già dal panel della serie agli Unity Days 2018, Marie Avgeropoulos avrebbe confermato un'agghiacciante teoria secondo cui Octavia potrebbe essere l'artefice di diversi episodi di cannibalismo ...

Al via Vikings 5 su Rai4 - Anticipazioni trame del 12 e 19 marzo e programmazione in chiaro : Da stasera, lunedì 12 marzo, sarà trasmessa Vikings 5 su Rai4: gli episodi dell'ultima stagione della serie creata da Michael Hirst per History Channel arriveranno per la prima volta in Italia anche in chiaro. La serie è già infatti stata proposta per il pubblico italiano in esclusiva su TIMVision, dove gli episodi sono stati pubblicati a 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti a partire dallo scorso 30 novembre. Si tratta quindi del ...

Le Iene Show/ Anticipazioni e servizi : una vita rovinata e 130mila euro buttati via (11 marzo) : Le Iene Show tornano in onda oggi, domenica 11 marzo: Nicola Savino, Nadia Toffa, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani presentano nuovi servizi e nuove inchieste.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:39:00 GMT)

La seconda stagione di Immaturi – La serie ci sarà? Le prime Anticipazioni - tra viaggi e location esotiche : Con la puntata di oggi, venerdì 9 marzo, è già tempo di salutare la prima stagione, ma possiamo già iniziare a pensare alla seconda stagione di Immaturi - La serie: come annunciato ormai quasi due mesi fa, la fiction ideata da Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello avrà un prosieguo dopo questi primi otto episodi. Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, tenutasi a Milano lo scorso 10 gennaio, il direttore di Canale 5 ...

Cast e personaggi di The Librarians 4 - al via su Paramount Channel col ritorno di Noah Wyle : Anticipazioni 8 e 15 marzo : Cast e personaggi di The Librarians 4 fanno il loro ingresso nella serata dell'8 marzo per un doppio appuntamento in prima assoluta su Paramount Channel. Dopo un anno di attesa, il debutto della quarta stagione non si è fatto attendere: negli Stati Uniti, i nuovi 12 episodi (due in più rispetto i precedenti capitoli) sono stati trasmessi dal dicembre 2017 al febbraio 2018, riscuotendo nuovamente ottimi ascolti. In The Librarians 4 tornerà ...

Al via Mozart in the Jungle 4 su Sky Atlantic - Anticipazioni 7 marzo : Rodrigo e Hailey volano in Giappone : Torna Mozart In The Jungle 4 su Sky Atlantic per una quarta stagione all'insegna dell'amore: nei nuovi episodi, in onda stasera sul canale 110 di Sky, rivedremo tutti i bizzarri ed eccentrici personaggi di questa comedy musicale, premiata con due Golden Globe nel 2016. La quarta stagione di Mozart in the Jungle, composta da dieci episodi, è stata interamente resa disponibile negli Stati Uniti dal servizio di streaming di Amazon lo scorso 16 ...

Al via le repliche di Montalbano su Rai1 : Anticipazioni 6 marzo con l’episodio Un covo di vipere : Il commissario più amato del piccolo schermo torna in tv grazie alle repliche di Montalbano su Rai1. La rete italiana, dopo lo straordinario successo dei nuovi episodi della dodicesima stagione, ripropone un ciclo di puntate già viste per intrattenere il suo pubblico. Del resto, le vicende di Salvo Montalbano hanno attratto sempre gli spettatori di Rai1, e, anche in replica, gli ascolti registrano sempre una serie di record. Ottimo responso ...