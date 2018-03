Annunciato all’ottavo World Water Forum di Brasilia il vincitore del Kyoto World Water

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il Japane il Consiglio Mondiale dell’Acqua hanno conferito alla cerimonia di chiusura dell’ottavodiil 5ºGrand Prize a Charité Chrétienne pour Personnes en Détresse (CCPD – Ente di Beneficienza Cristiano per le Persone in Difficoltà), con sede in Togo. IlGrand Prize, consegnato durante ildi cadenza triennale dal 2003 e organizzato dal Japanin collaborazione con il Consiglio Mondiale dell’Acqua, sostiene organizzazioni che operano in paesi in via di sviluppo che sono riuscite ad affrontare e risolvere problematiche legate all’acqua, servendo da modello per altre realtà che lavorano sul territorio. L’iniziativa vincitrice del premio presentata da CCPD alla cerimonia di chiusura è stata premiata con un assegno di 2 milioni di yen (oltre 15.000 ...