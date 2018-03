Annunciata la data d’uscita del nuovo album di Lorenzo Fragola dopo Battaglia Navale

Annunciata una nuova data di Nek Max e Renga in estate : info e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata durante un'intervista a RTL una nuova data di Nek Max e Renga in estate, in programma a Udine. Il concerto si terrà il prossimo 11 luglio a Villa Manin di Codroipo, in provincia di Udine, e va ad aggiungersi ad un ricco calendario di live che attraverseranno l'intera penisola sino alla fine dell'estate. Il tour di Nek Max e Renga continua a registrare successi straordinari in tutta Italia, con sold out in diverse date della ...

Dragon Ball FighterZ : Annunciata la data di uscita del primo DLC : Bandai Namco ha annunciato che Broly e Bardock si uniranno al roster di Dragon Ball FighterZ dal 28 marzo 2018 come contenuto a pagamento insieme al Commentator Voice Pack.In aggiunta alla data di uscita di questo DLC, la compagnia ha anche svelato maggiori dettagli sugli aggiornamenti gratuiti previsti per la primavera.Broly e Bardock, inclusi anche nel FighterZ Pass che contiene 8 personaggi, delizieranno i fan con attacchi speciali e abilità ...

Annunciata una nuova data di Laura Pausini nei palasport : info biglietti in prevendita : La nuova data di Laura Pausini è stata Annunciata. Dopo la leg nei palasport che ha reso nota durante la conferenza stampa di presentazione del disco, l'artista ha raddoppiato la data al Mediolanum Forum di Assago dell'8 settembre con un nuovo concerto in programma il 9 ottobre nella medesima location. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club a partire dalle 17 del 20 marzo. La vendita speciale proseguirà per le ...

Ash of Gods : Annunciata la data di uscita e la Digital Deluxe Edition : Ash of Gods, il titolo ispirato a The Banner Saga e finanziato con una campagna Kickstarter, è stato protagonista ultimamente di un trailer focalizzato sulla storia, questa sarà un elemento importante nel gioco e in continua evoluzione in base alle vostre decisioni.Fino ad oggi sapevamo che Ash of Gods sarebbe uscito nel corso di questo mese, ora, come segnala Dualshockers, apprendiamo la data di lancio precisa, ovvero il 23 marzo. Allo stesso ...

Annunciata la data di uscita di Warhammer 40.000 : Inquisitor - Martyr - action RPG dall'universo del gioco di Games Workshop : Neocore e Bigben Interactive hanno annunciato la data d'uscita di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, il primo action RPG ambientato nell'universo del wargame realizzato da Games Workshop. Il gioco sarà disponibile a partire dall'11 maggio 2018 su PC, Xbox One e PS4.In Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr il giocatore è un Inquisitore nel settore Caligari, una regione infestata da eretici, mutanti, Xenos traditori e demoni degli Dei del ...

E3 Xbox : Annunciata ufficialmente la data della conferenza : La data della conferenza E3 2018 di Xbox è stata ufficialmente rivelata assieme all’orario di inizio: 10 giugno alle ore 22:00 italiane. Ovviamente non ci saranno annunci hardware dato che è stata appena commercializzata Xbox One X, piuttosto si spera in presentazioni di titoli esclusivi, nello specifico, tutti attendono nuovi giochi AAA che ultimamente stanno mancando a Microsoft. Quasi sicuro l’annuncio di Halo 6 ma alcune ...

Neverwinter Nights Enhanced Edition : Annunciata la data di uscita : Come riportato da Gamingbolt, Beamdog ha svelato la data d'uscita di Neverwinter Nights: Enhanced Edition per la gioia di tutti gli amanti dei classici Bioware.Il classico gioco di ruolo ambientato nei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons è in arrivo su Steam il 27 marzo. Per chi ha effettuato il preordine è già possibile scaricare una versione preliminare del gioco.Questa versione riveduta e corretta di Neverwinter Nights includerà le due ...

Annunciata una data di uscita per l'episodio finale di Batman : The Enemy Within : l'episodio finale di Batman: The Enemy Within ha finalmente una data di uscita: come segnala Gamingbolt, "Same Stitch", il culmine di questa seconda stagione, arriverà il prossimo 27 marzo. I giocatori potranno aspettarsi tre ore e mezza di contenuti con questo nuovo episodio e intraprendere due strade completamente diverse, nei riguardi di John Doe (il Joker), a seconda delle scelte fatte negli scorsi episodi. Nello specifico, in "Same Stitch" ...

Torna Radio Italia Live – Il Concerto 2018 : Annunciata la data e la città dell’appuntamento estivo con la musica italiana : Torna anche quest'anno l'appuntamento dell'estate con la musica di Radio Italia nell'evento estivo Radio Italia Live - Il Concerto 2018. Le prime novità sul grande Concerto di Radio Italia sono state annunciate giovedì 1 marzo in diretta su Radio Italia - Solo musica Italiana dal direttore Mario Volanti e il sindaco Giuseppe Sala. Sarà proprio Milano la città che anche quest'anno ospiterà il grande Concerto targato Radio Italia. Radio ...

Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018 dopo il sold out a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018: a grande richiesta si aggiunge un secondo concerto, in programma ad aprile a Milano. La data precedentemente Annunciata, infatti, ha registrato un successo clamoroso e i biglietti sono esauriti in breve tempo. Per sopperire alla grande richiesta, è stata Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018: il concerto si terrà il 24 aprile al Fabrique di Milano, stessa ...

Warhammer Vermintide 2 : Annunciata la data di uscita della versione PC : Mentre pochi giorni fa erano trapelati in rete i dettagli tecnici delle versioni PS4 Pro e Xbox One X di Warhammer Vermintide 2, oggi, grazie alla segnalazione di Wccftech, scopriamo quando il gioco approderà su PC.Fatshark ha, dunque, rivelato la data di uscita ufficiale di Warhammer Vermintide 2. Il gioco d'azione in prima persona sarà disponibile l'8 marzo per PC, con una beta esclusiva pre-ordine che inizierà il 28 febbraio. Una data di ...

Nuovo concerto degli U2 a Milano - Annunciata la quarta data : info e biglietti in prevendita su TicketOne : Un Nuovo concerto degli U2 a Milano si aggiunge agli eventi già comunicati nelle scorse settimane. Il gruppo sarà in concerto nel nostro Paese per 4 serate e proprio oggi si aggiunge il quarto appuntamento dal vivo in programma per il prossimo 16 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). NUOVA data: 16 ottobre - Milano, Mediolanum Forum Gli U2 hanno annunciato le tappe dell'eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour europeo e Live Nation Italia ha ...

F1 Red Bull - Annunciata la data di presentazione della RB14 : ROMA - A poco più di un mese dall'inizio del Mondiale di Formula 1, è tempo di presentazioni delle monoposto. Oggi, a ricordare via Twitter il "giorno x", è stata la Red Bull, che sul proprio profilo ...

Pare davvero ufficiale : la data di uscita di Kingdom Hearts III verrà Annunciata all'E3 2018 : L'ultima edizione del D23 si sta rivelando piuttosto importante per i fan di Kingdom Hearts III che hanno potuto rifarsi gli occhi con un nuovo fantastico trailer e che hanno intanto letto una nuova infornata di informazioni su un progetto che si sta indubbiamente facendo attendere Parecchio.Un'attesa che continua a preoccuPare molti appassionati anche perché manca ancora una data di uscita precisa e ufficiale. Sappiamo che il gioco dovrebbe ...