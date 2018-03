Android Oreo su Chrome OS? Macché | Google sta già testando Android P

ZUI 4.0 con Android 8.0 Oreo in arrivo a giugno sui ZUK Edge - ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro : Buone notizie per i possessori di ZUK Edge, ZUK Z2, ZUK Z2 Pro: nei prossimi mesi riceveranno l'aggiornamento con l'interfaccia ZUI 4.0 con Android 8.0 Oreo L'articolo ZUI 4.0 con Android 8.0 Oreo in arrivo a giugno sui ZUK Edge, ZUK Z2 e ZUK Z2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Project Treble con Android 8.1 Oreo e LineageOS 14.1 non ufficiale : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve un porting non ufficiale di LineageOS 14.1, ma i modelli indiani possono già installare la nuova versione del firmware aggiornato ad Android 8.1 Oreo, con Project Treble. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro: Project Treble con Android 8.1 Oreo e LineageOS 14.1 non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 3 Laser - ZenFone 3 Zoom e ZenFone 3 Deluxe si aggiorneranno ad Android 8.0 Oreo entro marzo : Tramite un tweet ASUS Malaysia comunica che nel giro di pochi giorni saranno aggiornati ad Android 8.0 Oreo tre modelli della serie ZenFone 3. In dettaglio l'aggiornamento alla nuova versione del robottino verde è previsto entro il mese di marzo e riguarderà ASUS ZenFone 3 Laser, ASUS ZenFone 3 Zoom e ASUS ZenFone 3 Deluxe. L'articolo ASUS ZenFone 3 Laser, ZenFone 3 Zoom e ZenFone 3 Deluxe si aggiorneranno ad Android 8.0 Oreo entro marzo ...

Samsung Galaxy Tab S3 l’aggiornamento Android Oreo è ormai alle porte : L’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per Galaxy Tab S3 dovrebbe arrivare molto presto: Samsung ha infatti ottenuto la certificazione Wifi-alleance.I più informati di voi sapranno già che Samsung ha inserito nella lista dei dispositivi aggiornabili ad Android Oreo il tablet top di gamma Galaxy Tab S3.Oggi però abbiamo la conferma, e possiamo dire un primo feedback positivo, sull’effettivo stato dei lavori in casa Samsung.Continue ...

Android 8.0 Oreo tarda ad arrivare su Samsung Galaxy Note 8? No problem - ecco la guida per installarlo : Diversi possessori di Samsung Galaxy Note 8 sono in attesa dell'aggiornamento che porterà Android 8.0 Oreo e la Samsung Experience 9.0 sul top di gamma coreano L'articolo Android 8.0 Oreo tarda ad arrivare su Samsung Galaxy Note 8? No problem, ecco la guida per installarlo proviene da TuttoAndroid.

Asus Zenfone 3 Laser - 3 Zoom e 3 Deluxe : ecco quando arriverà Android Oreo : ecco quando gli Asus Zenfone 3 Laser, Zenfone 3 Zoom e Zenfone 3 Deluxe inizieranno a ricevere ufficialmente l’aggiornamento ad Android Oreo: le date.Molto presto, davvero siamo molto vicini, Asus aggiornerà altri tre smartphone al sistema operativo Android Oreo 8.0, e nella lista questa volta sono finiti alcuni dispositivi della serie Zenfone 3.Asus Zenfone 3 Laser, 3 Zoom e 3 Deluxe avranno presto l’aggiornamento ad Android Oreo: ...

Wileyfox lancerà nuovi smartphone nel 2018 e aggiornerà ad Android 8.1 Oreo la serie Swift 2 : Wileyfox si appresta a rinnovare la propria gamma di smartphone e pare abbia anche in progetto di rilasciare l'aggiornamento ad Android 8.1 per la serie Swift 2 L'articolo Wileyfox lancerà nuovi smartphone nel 2018 e aggiornerà ad Android 8.1 Oreo la serie Swift 2 proviene da TuttoAndroid.

Essential Phone con Android Oreo : ora è uno smartphone da acquistare? : Essential Phone ha da poco ricevuto l'aggiornamento stabile ad Android Oreo, quanto è migliorato in questi mesi? Nella nostra recensione dopo diversi mesi e i tanti aggiornamenti ricevuti, vi sveliamo se vale la pena acquistarlo oggi. L'articolo Essential Phone con Android Oreo: ora è uno smartPhone da acquistare? proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S3 si avvicina ad Android 8.0 Oreo - i presunti J3 e J7 (2018) al debutto : Samsung Galaxy Tab S3 potrebbe presto ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, mentre i nuovi presunti Samsung Galaxy J3 (2018) e Galaxy J7 (2018) superano le certificazioni della Wi-Fi Alliance e della FCC. L'articolo Samsung Galaxy Tab S3 si avvicina ad Android 8.0 Oreo, i presunti J3 e J7 (2018) al debutto proviene da TuttoAndroid.

Lenovo S5 è ufficiale con schermo FullHD+ - Android 8.0 Oreo e Snapdragon 625 : Lenovo presenta Lenovo S5, un nuovo smartphone con schermo 18:9 e Snapdragon 625, insieme a Lenovo K5 e K5 Play, due dispositivi economici e meno interessanti. L'articolo Lenovo S5 è ufficiale con schermo FullHD+, Android 8.0 Oreo e Snapdragon 625 proviene da TuttoAndroid.

Download e Guida aggiornamento Android 8 Oreo per Galaxy Note8 : Guida su come installare il firmware originale con Android 8 Oreo su Galaxy Note8 sui dispositivi Italiani. Download e Guida per flashare l’ultimo firmware per Note8 basato su Android Oreo Download Firmware e Guida per installare Android 8 Oreo su Galaxy Note8 Se siete possessori di un Galaxy Note8 dovete sapere che in questi giorni […]

Android 8.1 Oreo Beta disponibile per tutti i Nokia 3 : HMD Global ha annunciato che la Beta della nuova versione del sistema operativo mobile di Google è ora disponibile per tutti i modelli di Nokia 3 L'articolo Android 8.1 Oreo Beta disponibile per tutti i Nokia 3 proviene da TuttoAndroid.

Il modulo Xposed Android P-ify porta le feature di Android P sui device con Oreo : Buone notizie in arrivo per gli amanti del modding: il modulo Xposed Android P-ify permette di portare le feature introdotte da Android P sui device con a bordo Android Oreo. Android P-ify è dedicato a chi voglia provare le feature di Android P senza aver bisogno di installare la Developer Preview, anzi senza dover nemmeno avere per forza uno smartphone della famiglia Pixel. L'articolo Il modulo Xposed Android P-ify porta le feature di Android ...

Google Pixel XL con Android 8.1 Oreo ha un grave bug del caricabatterie : Con l'update ad Android 8.1 Oreo per il Google Pixel XL è stato introdotto un bug che potrebbe essere pericoloso per gli utenti. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Google Pixel XL con Android 8.1 Oreo ha un grave bug del caricabatterie proviene da TuttoAndroid.