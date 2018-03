Anche Samsung Pay arriva in cassa

Samsung Pay è ufficiale in Italia : dispositivi Galaxy - bAnche e carte fedeltà compatibili : Da oggi 22 marzo 2018 il servizio di pagamento in mobilità Samsung Pay è ufficialmente partito in Italia: ecco quali sono i dispositivi Galaxy, le banche e le carte fedeltà già compatibili.Oggi in Italia i possessori di alcuni smartphone della gamma Samsung Galaxy potranno effettuare i loro acquisti in mobilità con il servizio di pagamento Samsung Pay.L’azienda coreana ha infatti annunciato che il servizio è ufficialmente attivo anche nel ...

Il servizio Samsung Pay lanciato Anche in Italia : ... Galaxy S9+ , Galaxy S9 , Galaxy Note 8 , Galaxy S8+ , Galaxy S8 , Galaxy S7 Edge , Galaxy S7 , Galaxy A8 , Galaxy A5 , 2017, , Galaxy A5 , 2016, , Gear S3 frontier, Gear S3 classic, Gear Sport.

Samsung Pay è arrivato ufficialmente in Italia : ecco bAnche e smartphone compatibili : Samsung Pay è ora ufficialmente disponibile in Italia dopo qualche settimana di anteprima: scopriamo come funziona il nuovo metodo di pagamento e quali sono le carte, le banche e gli smartphone/smartwatch compatibili. L'articolo Samsung Pay è arrivato ufficialmente in Italia: ecco banche e smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

Cala Anche Samsung Galaxy S9 Plus su Amazon : disponibile già a 150 euro in meno : Samsung Galaxy S9 Plus già disponibile su Amazon a circa 150 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 999 euro: risulta infatti acquistabile a partire da 849,99 euro nella colorazione Midnight Black spedita da Amazon. L'articolo Cala anche Samsung Galaxy S9 Plus su Amazon: disponibile già a 150 euro in meno proviene da TuttoAndroid.

Samsung è in vetta alle classifiche di vendita Anche in Italia - davanti ad Apple e a Huawei : Samsung mantiene la leadership nelle vendite anche in Italia, dove precede Apple e Huawei, che però è in forte crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'articolo Samsung è in vetta alle classifiche di vendita anche in Italia, davanti ad Apple e a Huawei proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 sa il fatto suo Anche con la cover posteriore trasparente : JerryRigEverything ha pubblicato su YouTube una video guida dedicata agli impavidi acquirenti del Samsung Galaxy S9 che desiderano renderlo unico L'articolo Samsung Galaxy S9 sa il fatto suo anche con la cover posteriore trasparente proviene da TuttoAndroid.

GALAXY NOTE 9/ Il nuovo gioiello della Samsung cambia Anche l'hardware : un processore senza precedenti : GALAXY NOTE 9, il sensore biometrico sotto lo schermo non convince: posticipato al 2019? I coreani dovrebbero posticipare il nuovo “gadget” all’anno prossimo: è poco convincente(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scomoda : Tra le novità dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus vi è anche il posizionamento posteriore del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scomoda è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ai preordini dei Samsung Galaxy S9 si aggiunge Anche Vodafone : prezzi e disponibilità : Dopo TIM, Tre e Wind, anche Vodafone si unisce al novero degli operatori telefonici che consentono di preordinare i nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ L'articolo Ai preordini dei Samsung Galaxy S9 si aggiunge anche Vodafone: prezzi e disponibilità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 arriva Anche da TIM : ecco i dettagli in anteprima : I nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ arriveranno tra pochi giorni nel parco prodotti acquistabili da TIM: ecco i dettagli sulle modalità di pagamento.I clienti TIM saranno contenti di sapere che a partire dal 8 marzo 2018 nel proprio parco prodotti lo storico operatore italiano inserirà due importanti dispositivi mobili: il Galaxy S9 e il Galaxy S9+Sono gli ultimi top di gamma di Samsung, annunciati giusto una settimana fa, e sono senza ombra ...

Guida utile Samsung Galaxy S8 e S7 : come avere tutte le suonerie del Galaxy S9 (Anche Over The Horizon) : Continua la nostra carrellata di guide su come avere su Samsung Galaxy S9 e S8 alcuni plus del Galaxy S9 presentato solo da una settimana esatta. Dopo aver dettagliato le modalità per ottenere gli sfondi della nuova ammiraglia ma anche le sue applicazioni, ecco un altro contributo utile che spiega come avere le suonerie, i toni di allarme e quelli per le notifiche del top di gamma 2018. La prima cosa da fare per ottenere su Samsung Galaxy S8 ...

Ufficiale Samsung Pay in Italia : download APK - funzionamento - bAnche e circuiti aderenti : Prende ufficialmente il via l'avventura di Samsung Pay in Italia, anche se ancora sotto forma di beta. Il servizio, come ormai saprete, mette a disposizione la possibilità di effettuare pagamenti in assoluta comodità, avvicinando semplicemente il proprio smartphone Samsung al POS, ed autenticando la transazione inserendo l'apposito PIN, oppure lasciandosi scansionare la retina o l'impronta digitale (a seconda del modello in possesso). In tal ...

AR Emoji di S9 Anche per Samsung Galaxy S8 e S7? Le prime supposizioni : All'indomani della presentazione dei Galaxy S9 gli utenti di Samsung Galaxy S8 e S7, nonché del Note 8, si staranno senz'altro chiedendo se le 'AR Emoji' potranno mai arrivare a bordo dei propri dispositivi. Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando, riavvolgiamo un attimo il nastro per poter meglio inquadrare la questione: la specifica funzionalità consente di generare una sorta di alter-ego tridimensionale, sulla base di un nostro ...

SmartThings e My BP Lab : Anche le case smart e la salute nei progetti di Samsung : Nel mese di marzo sarà rilasciata una nuova versione di Samsung smartThings, tra le cui feature vi saranno i pannelli personalizzati da produttori terzi L'articolo smartThings e My BP Lab: anche le case smart e la salute nei progetti di Samsung è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.