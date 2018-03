Anche Kim Cattrall sta con Cynthia Nixon

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018) Kimsta dalla parte di. Poco dopo l’annuncio della candidatura ufficiale dell’attrice 51enne a Governatrice dello Stato di New York, è arrivatala «benedizione» della ex collega (e amica) di Sex and the City. L’incoraggiamento della bionda 61enne, c’è da dire, non è stato del tutto spontaneo ma è arrivato dopo essere stata tirata in ballo da un utente di Twitter. «Kim, che cosa pensi della candidatura di?», le è stato chiesto, ventiquattro ore dopo da quando la «nostra cinica preferita» Miranda Hobbes aveva fatto sapere in un video: «Amo New York. Non ho mai desiderato vivere altrove ma qualcosa deve cambiare». https://twitter.com/Kim/status/976785717937483776 LEGGIgovernatrice? Il guardaroba c'è già L’esuberante Samantha Jones non si è tirata indietro: «Appoggio e rispetto il ​​diritto di ...