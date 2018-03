Anche in Italia al via la sperimentazione del taser

LIVE Italia-Argentina - amichevole in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali della sfida di MAnchester : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Argentina: il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla panchina della nazionale maggiore di calcio dell' ...

L’Italia sparring partner in scena a MAnchester : Messi e Higuain testano gli azzurri di Di Biagio : L’Italia sparring partner in scena a Manchester: Messi e Higuain testano gli azzurri di Di Biagio La Nazionale riparte dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia stasera all’Etihad Stadium di Manchester (ore 20,45) con l’amichevole contro l’Argentina di Messi e Higuain. Nella casa del City di Guardiola l’esordio da commissario tecnico dell’Italia di Gigi […]

LIVE Italia-Argentina - amichevole in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali della sfida di MAnchester : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Italia-Argentina: il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla panchina della nazionale maggiore di calcio dell’Italia con l’amichevole contro l’Argentina che si disputerà a Manchester questa sera alle 20.45 ora italiana all’Etihad Stadium, casa del City. Questa sarà la prima di due amichevoli prima della ripresa del campionato: la seconda si giocherà contro ...

Usa accusano l'Iran di avere hackerato 300 università - Anche in Italia : Usa accusano l'Iran di avere hackerato 300 università, anche in Italia Solo negli Stati Uniti, intrusioni a danno di 114 atenei; nel mondo oltre 176. Sanzionati 10 cittadini e un gruppo iraniani accusati di maxi furto di dati A 24 -RED 15:40 Il dipartimento americano del Tesoro ha annunciato sanzioni contro 10 cittadini e un'...

Nelle radio italiane “Anche Se Scorro Come Il Tevere” il nuovo singolo inedito dei Medison : ALL MUSIC NEWS Nelle radio italiane “Anche Se Scorro Come Il Tevere” il nuovo singolo inedito dei Medison Da martedì 13 marzo, arriva Nelle radio italiane Anche se Scorro Come il Tevere, il nuovo singolo inedito della band Medison, già disponibile su iTunes e su tutte le piattaforme digitali. Dopo il successo del cd Identico la band pugliese è tornata in studio con un sound più fresco e temi originali. “Anche se Scorro Come ...

Perché Google Home è destinato al successo Anche in Italia : (Foto: Google) Quello degli assistenti digitali domestici è un mercato che in Italia non ha ancora preso piede: Amazon, che con gli speaker Echo è stata la prima a diffondere la sua Alexa nelle case degli angolofoni, non ha ancora a disposizione un algoritmo che comprenda adeguatamente la lingua Italiana; Apple, la cui Siri conosce già bene il nostro idioma, ha tardato finora a presentare un prodotto (le sue casse HomePod hanno sono arrivate ...

Matteo Salvini si smarca da Forza Italia su Paolo Romani : "Sbaglia M5S a porre veti ma Anche chi si fissa su un nome" : Forza Italia tira dritto su Paolo Romani candidato alla presidenza del Senato, la Lega no. "Il M5S sbaglia a porre veti, ma sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome" dice Matteo Salvini, che fa il punto sull'andamento del negoziato al termine della prima votazione di Palazzo Madama. "Ognuno di noi, in questo momento deve parlare con tutti e mettersi di lato di qualche centimetro, noi della Lega ci siamo messi di lato di un ...

Taser - pistole elettriche per la polizia italiana/ Via libera Anche per i carabinieri : Taser, pistole elettriche per la polizia italiana: via libera anche per i carabinieri. Una nuova arma in dotazione per le nostre forze dell’ordine a partire da oggi: sperimentazione al via(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Samsung Pay è ufficiale in Italia : dispositivi Galaxy - bAnche e carte fedeltà compatibili : Da oggi 22 marzo 2018 il servizio di pagamento in mobilità Samsung Pay è ufficialmente partito in Italia: ecco quali sono i dispositivi Galaxy, le banche e le carte fedeltà già compatibili.Oggi in Italia i possessori di alcuni smartphone della gamma Samsung Galaxy potranno effettuare i loro acquisti in mobilità con il servizio di pagamento Samsung Pay.L’azienda coreana ha infatti annunciato che il servizio è ufficialmente attivo anche nel ...

Presidenza delle Camere - incontro di Forza Italia in vista del confronto fra i capigruppo. Riunione Anche del Pd : A palazzo Grazioli Silvio Berlusconi torna a riunire in serata lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'incontro con i capigruppo di tutte le forze politiche convocato dai Cinque stelle a ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : titolo Anche in combinata per Christof Innerhofer e Johanna Schnarf : Dopo aver conquistato il titolo in discesa, Christof Innerhofer e Johanna Schnarf si sono imposti nella prova della combinata ai Campionati Italiani in corso di svolgimento a Santa Caterina Valfurva. Si ripartiva proprio dalla prova veloce ed Innerhofer si è confermato anche tra i pali stretti, laureandosi ancora Campione d’Italia. La gara, però, è stata vinta, proprio come in discesa, dallo svizzero Ralph Weber, che ha preceduto di 44 ...

Dal 27 marzo Google Home sarà disponibile Anche in Italia : Google Home, l’altoparlante per la casa con l’Assistente Google, sarà messo in vendita anche in Italia a partire dal prossimo 27 marzo. Il dispositivo è il primo di questo tipo a essere venduto nel nostro paese ed era atteso da The post Dal 27 marzo Google Home sarà disponibile anche in Italia appeared first on Il Post.

Samsung Pay è arrivato ufficialmente in Italia : ecco bAnche e smartphone compatibili : Samsung Pay è ora ufficialmente disponibile in Italia dopo qualche settimana di anteprima: scopriamo come funziona il nuovo metodo di pagamento e quali sono le carte, le banche e gli smartphone/smartwatch compatibili. L'articolo Samsung Pay è arrivato ufficialmente in Italia: ecco banche e smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.