Anche domani scuole chiuse a Potenza

Maltempo - neve a Potenza : Anche domani sospesa l’attività dell’Unibas : Le attività didattiche saranno sospese domani, venerdì 23 marzo, a causa delle condizioni meteorologiche nelle sedi di Potenza dell’Università della Basilicata: lo ha reso noto, in un comunicato, l’ateneo lucano, precisando che le attività si svolgeranno regolarmente nelle sedi di Matera. L’Unibas ha anche deciso di rinviare la terza e ultima giornata degli “Open Day” in programma domani a Matera. Le sedute di ...

BAnche Venete : domani presidio lavoratori davanti a ex sede Bpvi : Vicenza, 22 mar. (AdnKronos) – I 700 lavoratori delle 10 aziende gravitanti attorno alle Banche Venete e non acquisite da Banca Intesa sono rimasti senza garanzie circa le proprie prospettive. Per richiamare l’attenzione sulla loro situazione e chiedere soluzioni certe, daranno vita ad un presidio domani, venerdì 23 marzo, a Vicenza, davanti alla direzione dell’ex Bpvi (in via Battaglione Framarin) dalle 10 alle 13.La ...

Di Maio : 'Entro domani sento tutti - Anche Salvini' : "Tra stasera e domani sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso. Voglio parlare loro con franchezza, chiarezza e ...

Scudetto - Allegri esalta il Napoli : “Sarri deve essere orgoglioso - noi siamo in tutte le competizioni e non dobbiamo esaltarci Anche se vinciamo domani” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Cuadrado e Bernardeschi non sono disponibili, vediamo Alex Sandro che ieri era affaticato e valuterò oggi. Oggi faremo rifinitura e deciderò chi mandare in campo. L’unico che rientra è Buffon di sicuro, gli altri vedrò oggi. Pjanic rientra al 99,9%, Matuidi aveva fatto 3 partite dal rientro e devo ...

Domani Top500/3. Anche sull'edizione digitale : ... Top500/3 contiene il frutto di studi condotti dal dipartimento di Economia dell'Università di Parma e di PwC , PricewaterhouseCoopers, . I risultati della ricerca verranno presentati martedì ...

M5S : domani Anche Davide Casaleggio a incontro con eletti : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – Ci sarà anche Davide Casaleggio, a quando apprende l’Adnkronos, domani all’incontro all’hotel Parco dei Principi di Roma, dove a partire dalle ore 13 confluiranno tutti gli eletti nelle file del M5S. Il figlio del cofondatore del Movimento, attuale presidente dell’Associazione Rousseau, dovrebbe tenere un intervento sugli sviluppi della piattaforma sistema operativo del ...

Perché Pasolini è il più citato - Anche all'indomani del voto : Non solo perché è 5 marzo, anniversario della sua nascita nel 1922, che Pier Paolo Pasolini ha conquistato oggi un trending topic su Twitter. È anche perché la data cade all'indomani del voto politico sortito da una campagna elettorale in cui è stato più volte citato, una campagna che ha attraversato quattro giorni fa un anniversario assai ...

Ron canta Lucio Dalla / Domani ospite a Che tempo che fa : "Era un maestro Anche nelle parolacce" : Ron presenta il suo nuovo album 'Lucio, dodici canzoni scritte dall'amico Lucio Dalla e reinterpretate da lui. Il ricordo del primo incontro con il grande artista.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 21:05:00 GMT)

Maltempo - Rfi : il piano neve-gelo in Piemonte sarà attivo Anche domani : In Piemonte il piano ‘neve e gelo’ di Rfi sara’ attivo anche domani. “A seguito dell’allerta dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile del Piemonte, valida fino alla mezzanotte di domani – annuncia l’azienda – Rete Ferroviaria Italiana manterra’ attivo il proprio piano ‘neve e gelo’. La riprogrammazione dei servizi ferroviari prevede, in base ...

Per Renzi è gara aperta - Anche grazie alle dichiarazioni pro-Gentiloni : 'meglio il voto utile oggi che i rimpianti domani' : Il segretario è convinto che il centrosinistra può giocarsela con la coalizione di centrodestra e il Pd non è poi così lontano dai Cinquestelle. Poi lancia l'allarme su quello che definisce 'il vento ...