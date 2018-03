Ambiente | Earth Hour | anche la Regione Abruzzo aderisce all’iniziativa del WWF

Weekend tra cultura e Ambiente : al via le Giornate del Fai e Earth Hour : Come ogni anno, saranno spenti simbolicamente anche i monumenti icona delle più importanti città del mondo. A Roma sarà Paolo Nespoli, astronauta ESA, protagonista della missione VITA dell'ASI , ...

Ambiente : il Comune di Messina aderisce a ‘Earth Hour-Ora della Terra’ - al buio Palazzo Zanca : Il Comune di Messina aderisce a ‘Earth Hour-Ora della Terra’, l’evento globale del Wwf dedicato all’Ambiente e al clima che si svolgerà sabato prossimo. L’iniziativa da diversi anni è sostenuta e patrocinata dall’Anci quale momento di mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici. Per l’occasione in molte città di tutto il mondo saranno spente per un’ora le luci, dalle 20.30 alle 21.30, a ...