ALWAYS - PER SEMPRE Su Rete 4 il film con Richard Dreyfuss e Holly Hunter oggi | 23

ALWAYS online no - microtransazioni sì per Far Cry 5 : Tutti coloro che sono interessati a Far Cry 5 avranno sicuramente dato un'occhiata da vicino alla news riguardante le novità di questo specifico capitolo. Allo stesso tempo ci sono altre informazioni molto importanti per i possibili acquirenti, informazioni legate a due argomenti sicuramente delicati: l'Always online e le microtransazioni.Nuove informazioni al riguardo arrivano direttamente da Ubisoft e sono stare riportate da GameSpot. ...