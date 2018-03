Altri studi potrebbero lavorare alle IP storiche di Rare

eurogamer

: #Rare: altri studi potrebbero prendere in mano la gestione di IP storiche. - Eurogamer_it : #Rare: altri studi potrebbero prendere in mano la gestione di IP storiche. - SteelRevel : RT @Console_Tribe: Rare potrebbe affidare le sue IP storiche ad altri studi - - Console_Tribe : Rare potrebbe affidare le sue IP storiche ad altri studi - -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Arrivano delle interessanti notizie da IGN, riportate da Mynintendonews, che riguardano il famosoo di sviluppo, che recentemente è tornato sotto i riflettori con l'uscita di Sea of Thieves, titolo che a pochissimo tempo dal lancio poteva già contare su un milione di giocatori.A quanto pare,in futuro potrebbe lasciare adesterni la gestione di IPse mai se ne presentasse l'occasione. La compagnia, come probabilmente saprete, è di proprietà di Microsoft e ha già sviluppato parecchi giochi per PC e Xbox. Potrebbe essere interessante vedere il colosso di Redmond affidare alcune classiche IP ad, magari rispolverandoserie come Perfect Dark o Banjo & Kazooie per poi portarle anche su altre piattaforme.Non resta che attendere eventuali novità sulla questione.Read more…