Alluvione Genova | confermata la condanna a 5 anni per Vincenzi

Confermata condanna a 5 anni per l'ex sindaca Vincenzi per l'Alluvione a Genova : Genova, 23 mar. , askanews, Confermata in appello la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex sindaco di Genova, Marta Vincenzi, nell'ambito del processo sulla tragica alluvione del 4 novembre del ...

Genova San Fruttuoso - anziano morto in una voragine/ Malore e caduta? La buca e lo scandalo dell’Alluvione : Un pensionato di 87 anni è morto dopo essere caduto in una buca apertasi nell'asfalto a Genova San Fruttuoso durante l'alluvione di due anni fa e mai chiusa(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:45:00 GMT)

