Alluvione Genova | confermata la condanna a 5 anni di carcere per l' ex sindaco Vincenzi

Alluvione di Genova - confermata la condanna per l'ex sindaco Vincenzi : Secondo l'accusa, politici e tecnici comunali non presero le giuste misure di sicurezza nonostante fosse stata diramata l'allerta 2 e falsificarono l'orario di esondazione. Nella tragedia morirono 6 persone

Genova San Fruttuoso - anziano morto in una voragine/ Malore e caduta? La buca e lo scandalo dell'Alluvione : Genova San Fruttuoso: morto un pensionato 87enne dopo essere caduto in una voragine. scandalo per la buca mai chiusa dopo alluvione 2016.

Genova - anziano cade e muore in voragine aperta dopo Alluvione : Un anziano è stato trovato morto all'interno di una voragine rimasta aperta dopo l'ultima alluvione. È accaduto in via Berno, a Genova, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la ...