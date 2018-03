Alluvione 2011 | condanne confermate

Alluvione Genova 2011 : confermata in appello la condanna per l’ex sindaco Vincenzi : I giudici della Corte d’appello di Genova questa mattina hanno confermato la condanna a 5 anni di carcere per l’ex sindaco Marta Vincenzi nell’ambito del processo sull’Alluvione del 2011. Si tratta dell’ultima pronuncia prima di un eventuale giudizio di legittimità in Cassazione. L'articolo Alluvione Genova 2011: confermata in appello la condanna per l’ex sindaco Vincenzi sembra essere il primo su Meteo Web.