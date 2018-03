All' Acquario di Genova si preparano le iniziative di Pasqua

Stasera puntata speciale di Gradinata Nord in diretta dAll'Acquario con tanti super ospiti : GENOVA - super puntata questa sera alle 21 di Gradinata Nord in tv e in streaming sul nostro sito, davvero da non perdere. Insieme a Giovanni Porcella la trasmissione avrà una location davvero speciale come l'Acquario di Genova. E nel corso della puntata si alterneranno ...

Marzo All'Acquariovillage : tutti gli appuntamenti : Genova - Con il mese di Marzo il mondo AcquarioVillage apre al pubblico con l'orario di alta stagione in tutte le strutture. L'Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 , ultimo ingresso alle 18, e nel fine ...

San Valentino - festa per “Babba” e “LAlla” : i due pinguini dell’acquario di Cattolica innamorati da 7 anni [GAllERY] : 1/11 ...

Una sirena All’Acquario di Genova : nato un cucciolo di lamantino : Una nuova piccola “sirena” per l’Acquario di Genova: si tratta di un cucciolo maschio di lamantino, nato da mamma Rynke. Il piccolo, nato l’8 febbraio, pesa 24 kg ed è lungo 113 centimetri. E’ il secondo cucciolo per Rynke, che il 10 settembre 2015 ha partorito Tino, anche lui maschio. Rynke si è rivelata una mamma attenta: si pone in posizione favorevole all’allattamento, che avviene in acqua, e insegna al ...

"Abbestia - l'uomo visto dAll'acqua" - sabato sera All'Acquario di Genova : Lo spettacolo è promosso da Scuola di Robotica e da Costa Edutainment spa nell'ambito della FIRST© LEGO© League, manifestazione mondiale per ragazzi di scienza e robotica. I biglietti - il cui costo ...