Alitalia | sigla accordo commerciale con giapponese Ana

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Partnershipfrae All Nippon Airways (ANA). L’che le due compagnie aeree hannoto oggi a Tokyo prevede che dal 28 ottobre 2018 i due vettori comincino a operare in codeshare sui collegamenti diretti fra l’Italia e il Giappone effettuati dae su una serie di rotte domestiche in Giappone e in Italia. L’intesainclude anche vantaggi per i rispettivi frequent flyer.effettua voli diretti da Roma Fiumicino e da Milano Malpensa per Tokyo Narita, sui quali Ana applicherà il proprio codice di volo ‘NH’. La compagnia italiana applicherà il proprio codice ‘AZ’ ai voli operati da ANA fra Tokyo Narita e Osaka, Fukuoka, Okinawa, Sendai e Sapporo, in coincidenza con i voliprovenienti da Roma e Milano. ANA applicherà il proprio codice di volo anche ai ...