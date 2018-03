Alitalia | accordo commerciale con la giapponese Ana

Alitalia : sigla accordo commerciale con giapponese Ana : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Partnership commerciale fra Alitalia e All Nippon Airways (ANA). L’accordo che le due compagnie aeree hanno siglato oggi a Tokyo prevede che dal 28 ottobre 2018 i due vettori comincino a operare in codeshare sui collegamenti diretti fra l’Italia e il Giappone effettuati da Alitalia e su una serie di rotte domestiche in Giappone e in Italia. L’intesa commerciale include anche vantaggi per i ...

Alitalia : frenata su vendita - Calenda pretendenti non d’accordo prima elezioni/Adnkronos : Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “I pretendenti la pensano diversamente e per ballare bisogna essere in due”. E, per questo, la vendita di Alitalia è destinata a concludersi dopo le elezioni del 4 marzo. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, sintetizza così lo stato dell’arte della procedura di cessione della compagnia e fissa un punto fermo sui tempi dell’operazione, dopo che, fino a qualche settimana fa, ...

L'affondo di easyJet : "Per Alitalia - accordo al 100% con i commissari del governo" : ROMA - Gli inglesi di easyJet si sentono in pole position nella corsa all'acquisizione di Alitalia. Frances Ouseley, direttrice per l'Italia del vettore britannico, viene allo scoperto. La manager ...

Alitalia - Calenda stringe i tempi : "Accordo a breve - ma ci saranno esuberi". Intanto Air France-Klm si tira fuori : Che ne sarà di Alitalia? Una domanda che si rincorre ormai da mesi e un futuro incerto che ora però sembra stia per delinearsi. A fare chiarezza ci ha pensato in queste ore il ministro per lo Sviluppo ...

Alitalia - i 'paletti' di Lufthansa : “Prima i tagli - poi l'accordo” : “Prima di prendere impegno su Alitalia, la gestione commissariale deve attuare una sostanziale ristrutturazione, poi si potrà pensare ad un accordo”: sono le parole contenute in una lettera inviata da...

