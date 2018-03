Alieni | se anche esistessero | non vivremmo abbastanza per poter ricevere i loro messaggi

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Se qualche forma di vita extraterrestre stesse cercando di inviarci uno, probabilmente morirebbe prima che tali segnali riescano a raggiungerci. Questa è la conclusione di alcuni scienziati della Scuola Politecnica Federale di Losanna, in Svizzera, che affermano che il ritardo nella ricezione di segnali radio significa che siamo destinati a non incontrare mai ET. Ilstudio si basa sull’ipotesi che una civiltà lontana usi segnali radio per trasmettere, che viaggiano a circa 186.000 miglia al secondo. Mentre sembra essere molto alta, in termini cosmici questa velocità è estremamente lenta. La Via Lattea da sola si estende per circa 100.000 anni luce. Sebbene gli umani inviino segnali radio da 80 anni, questi al momento hanno percorso solo un massimo dello 0,001% della galassia in questo periodo di tempo. Quindi sarebbe davvero un enorme colpo di fortuna se qualcuno ...